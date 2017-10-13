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СМИ: Банковские счета «Мордовии» арестованы
Банковские счета «Мордовии» арестованы, информируют «Известия Мордовии». В
Банковские счета «Мордовии» арестованы, информируют «Известия Мордовии». В
— Комментарии руководства клуба по этому вопросу будут даны позже, — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что «Мордовия» ищет спонсора. Напомним, в настоящее время клуб занимает лидирующую позицию в первенстве ПФЛ. В заключительной игре первого круга команда на своем поле разгромила «Оренбург-2» (3:0).