Будогосский попросил комментаторов не уподобляться Геббельсу

Источник: Спорт-Экспресс

Игра второго дивизиона состоялась в пятницу в зоне «Запад» первенства России, судил встречу арбитр Петр Мирошниченко. На 65-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова. Судья решил, что голкипер, сваливший соперника, не фолил. При этом рефери посчитал, что Смирнова можно наказать штрафным ударом за то, что он держал мяч рукой за пределами штрафной площади. А минуту спустя кто-то из игроков «Текстильщика» сыграл рукой в своей штрафной. Но Мирошниченко и в том моменте не стал указывать на 11-метровую отметку, продолжив матч.

— Решение ККК (контрольно-квалификационной комиссии. — Прим. «СЭ») по двум эпизодам матча — поддержать арбитра, — говорит Будогосский. — Это показывает, что сегодня мы находимся в правовом поле, решения ККК ни от кого не зависят. Хочу еще раз выразить уважение президенту РФС Виталию Леонтьевичу Мутко, который поддержал в свое время концепцию создания именно такой комиссии, которая находится в структуре федерации, но не имеет отношения к департаменту судейства и судейскому комитету. Произошедшее в матче «Торпедо» (Владимир) — «Текстильщик» (Иваново) — сложная ситуация, требующая глубокого понимания теории судейства, согласно которой условие блокировки, которая, по оценке комиссии, имела место быть, формируется исходя из нескольких важных критериев. Этими критериями являются а) наличие игрового расстояния, б) контроль блокирующего игрока над мячом, в) возможность толчка игрока, который блокирует мяч, в разрешенную часть спины. Если по-русски говорить, в лопатку. При этом момент, при котором в результате блокировки игрок, который атакует соперника в разрешенную часть тела, не овладевает мячом (мяч уходит за пределы поля), не является нарушением правил. И для меня как руководителя департамента крайне важно, что профессиональные люди в ККК единогласно оценили момент и приняли решение поддержать арбитра.

И здесь возникает вопрос — о визге комментатора, покинувшего свое рабочее место. Это мне напоминает позицию солдата времен Великой Отечественной войны, который бросил окоп, бросил оружие, чтобы спасти свою жизнь. Непонимание футбола этим человеком убеждает меня в том, что есть большая проблема — люди, комментирующие игру, должны обладать тактом и знаниями, чтобы правильно объяснять моменты большой аудитории. Хотел бы, чтобы эти люди никогда не уподоблялись доктору Геббельсу, нарочно сталкивая зрителей в конфликт между тренерами и игроками и судейским сообществом. Хотелось бы еще сказать о том, что бросать микрофон и бросать поле боя… Это значит, быть равносильным тем людям, которые в свое время попадали в батальон Власова. Мне понятна позиция нормальных людей, которые связаны с футболом, и требуют привлечь к ответственности за безответственное поведение в эфире.

Я не всегда могу согласиться с теми решениями, которые принимает комиссия. Как не всегда участников процесса удовлетворяет решение любого суда. Но это не значит, что мы должны не уважать суд. Мы должны уважать его решения. Виталий Леонтьевич был очень дальновиден, когда утверждал решение этой независимой комиссии.