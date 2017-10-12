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10:33 (мск), источник: Onedivision.ru

Александр Тукманов остается в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал слухи о том, что ему было предложено уволиться из клуба.

«Ваши источники, наверное, не совсем верны. Когда у меня заканчивается контракт, сейчас вам не отвечу. Но это не имеет значения, сейчас не готов это обсуждать», — сказал Тукманов.

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