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14:11 (мск), источник: Onedivision.ru

УЕФА и РФС построят новое футбольное поле на базе школы «Спартак-Алания»

На базе школы «Спартак-Алания» появится новое футбольное поле.

Об этом Ossetia News рассказали в республиканском министерстве спорта.

Площадка будет построена в рамках реализации программы «Хет-трик», которую совместно реализуют РФС и УЕФА.

«Северная Осетия и раньше участвовала в программе “Хет-трик”. Например, мини-футбольное поле, которое постелили на базе футбольной школы “Барс”, также было получено по этой линии», — рассказали в минспорта.

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