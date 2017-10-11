Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
УЕФА и РФС построят новое футбольное поле на базе школы «Спартак-Алания»
На базе школы «Спартак-Алания» появится новое футбольное поле.
На базе школы «Спартак-Алания» появится новое футбольное поле.
Об этом Ossetia News рассказали в республиканском министерстве спорта.
Площадка будет построена в рамках реализации программы «Хет-трик», которую совместно реализуют РФС и УЕФА.
«Северная Осетия и раньше участвовала в программе “Хет-трик”. Например,