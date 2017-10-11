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14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Легендарный торпедовец умер в Швеции

Бывший защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода умер в Швеции, совсем немного не дожив до 60-летнего юбилея. В последние годы знаменитый спортсмен тренировал местные футбольные клубы, но мечтал вернуться работать на родину.

Источник: Газета.Ру

Знаменитый отечественный футболист, чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Торпедо» Сергей Пригода скончался в Швеции на 60-м году жизни. Мертвое тело бывшего спортсмена, а ныне тренера обнаружили в его квартире в городе Векше. Причины и обстоятельства трагедии пока не сообщаются. Точно не известно также, испытывал ли Пригода серьезные проблемы со здоровьем.

Информация о церемонии прощания и похоронах появится позднее, указано на официальном сайте «автозаводцев».

«Торпедо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Григорьевича. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в размещенном там же кратком некрологе.

Пригода был одним из самых известных и популярных торпедовцев в 1970—1980 годах. Воспитанник клубной школы, в родной стране он сохранял верность «Торпедо» на протяжении всей карьеры. На позициях правого и левого центрального, а также правого крайнего защитника уроженец Москвы провел за родную команду 325 матчей (1976−1988), забив три мяча.

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В 1980—1988 годах Пригода имел статус капитана черно-белых. В начале выступлений на взрослом уровне он являлся основным игроком сборной СССР. В 1977—1979 годах записал себе в актив 19 игр в ее форме.

Главное достижение в карьере покорилось Пригоде уже в 21-летнем возрасте. В 1976 году торпедовцы сумели победить в осеннем чемпионате страны (в том сезоне проводились весеннее и осеннее первенство на аргентинский манер). В итоговой таблице, составленной по результатам однокругового турнира, москвичи опередили киевское и тбилисское «Динамо».

Тот чемпионат, к слову, стал худшим в истории для столичного «Спартака»: по его окончании легендарный клуб вылетел в первый дивизион.

Десять лет спустя уже опытный капитан «Торпедо» Пригода поднял над головой второй по престижности трофей страны — Кубок. В памятном розыгрыше черно-белые последовательно убрали со своего пути ташкентский «Пахтакор» (3:2 в овертайме), хабаровский СКА (2:0), одесский «Черноморец» (2:0), «Спартак» (3:2) и в финале — донецкий «Шахтер» в «Лужниках» (1:0).

На решающую схватку торпедовцев выводил, естественно, Пригода. При завоевании обоих титулов тренировал команду легендарный Валентин Иванов.

Пригоду пять раз включали в список 33 лучших футболистов сезона, причем в 1977 году — под первым номером (в том сезоне «Торпедо» выиграло бронзовые медали чемпионата). В 1985-м ему был вручен приз «За самый красивый гол» (в ворота Рината Дасаева из «Спартака»).

В последние годы Пригода постоянно проживал в 65-тысячном университетском городке Векше на юге Швеции. В эту страну защитник перебрался еще в 1989 году — заканчивать карьеру на хорошем контракте, выступая за «Эстер» (на закате существования СССР Швеция стала популярным направлением у советских игроков, помимо Пригоды здесь трудоустроились другой знаменитый торпедовец Валерий Петраков, спартаковец Евгений Кузнецов и многие другие).

В 1997—2017 годах Пригода тренировал различные клубы из низших лиг, в том числе ФК «Векше». Вплоть до текущего года работал в «Преспе Бирлик» из Мальме.

«Векше — это 250 км от Гетеборга, 190 км от Мальме, примерно столько же от Копенгагена, — рассказывал Пригода порталу sports.ru во время визита на родину в 2015 году. —  Сначала после Москвы было очень непривычно, но ничего, приспособился. А в Москву я приезжаю каждый год, и здесь всегда что-то строится. Раньше рассекал по городу на машине и все дороги знал — у меня же папа 36 лет таксистом работал во втором таксомоторном парке, и я с ним иногда катался в детстве. А сейчас поеду — и не попаду никуда.

Очень многое изменилось. Красиво здесь. Да и вообще у меня Москва — самый любимый город. Думал ли о возвращении в Россию? Да. И сейчас думаю. Тянет почему-то.

Единственное, для меня важно чем-то заниматься. Просто так приезжать я не хочу. Если, к примеру, тренировать кого-то — то да, с большим удовольствием. Не хочу похвалы самому себе выписывать, но думаю, что у меня бы могло получиться. Опыт есть.

Сергей Пригода совсем немного не дожил до юбилея. 4 ноября ему бы исполнилось 60 лет.

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