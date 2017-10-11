Всесезонный футбольный манеж появится на территории стадиона им. Стрельцова

Концерн в сентябре стал владельцем 75,51% акций футбольного клуба «Торпедо» (Москва). Как ранее ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов, собственником «Торпедо» стал Московский кредитный банк, 56,8% акций которого принадлежит концерну «Россиум».

«В ходе реконструкции на территории спортивного комплекса появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы для москвичей, в которых будут расположены в том числе залы борьбы и бокса, всесезонный футбольный манеж и новые футбольные поля. Отметим, что в период реконструкции спорткомплекса действующие секции, в том числе футбола, борьбы и бокса, продолжат свою работу в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

«Реконструкцию спортивного комплекса им. Э. А. Стрельцова, включая его центральную спортивную арену, планируется начать в конце 2017 — начале 2018 года, как и было запланировано. По проекту центральная спортивная арена останется открытой, ее вместительность увеличится с 13 до 15 тыс. мест. Кроме того, над трибунами будут установлены козырьки, для комфортного просмотра матчей даже во время дождя», — добавили в пресс-службе.