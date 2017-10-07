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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зоркий» с Алдониным победил «Торпедо» и помог «Арарату» упрочить лидерство

«Арарат» победил брянское «Динамо» в матче первенства России в группе «Центр» ПФЛ.

Столичный клуб увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице уже до 10 очков. Помог ему в этом «Зоркий», который победил «Торпедо», из-за чего черно-белые опустились со второй строчки на четвертую. Полный матч в составе красногорцев провел экс-капитан сборной России Евгений Алдонин.

На второе место вышла «Рязань», которая обыграла «Сатурн».

Первенство России

ПФЛ

Центр

12-й тур

«Зоркий» (Красногорск) — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (1:0).

Голы: Павлов, 10 (1:0). Кертанов, 51 (1:1). Цыганов, 90 (2:1).

«Сатурн» (Раменское) — «Рязань» — 1:3 (0:1).

Голы: Ващенко, 8 (0:1). Магомедов, 57 (1:1). Зайцев, 90 (1:2). Гришин, 90+3 (1:3).

Удаление: Шанин ©, 77.

«Энергомаш» (Белгород) — «Зенит» (Пенза) — 3:2 (2:0).

Голы: Сергеев, 15 (1:0). Калугин, 44 (2:0). Саплинов, 75 (3:0). Ослоновский, 80 (3:1). Ослоновский, 90+3 (3:2).

«Сокол» (Саратов) — «Калуга» — 2:1 (0:1).

Голы: Щербаков, 22 (0:1). Бутаков, 60 (1:1). Бугаенко, 63 (2:1).

«Строгино» (Москва) — «Ротор-Волгоград-2» (Волгоград) — 1:0 (1:0).

Гол: Сергеев, 25 — с пенальти.

«Арарат» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0).

Гол: Кацалапов, 77.

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