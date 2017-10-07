«Зоркий» с Алдониным победил «Торпедо» и помог «Арарату» упрочить лидерство

Столичный клуб увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице уже до 10 очков. Помог ему в этом «Зоркий», который победил «Торпедо», из-за чего черно-белые опустились со второй строчки на четвертую. Полный матч в составе красногорцев провел экс-капитан сборной России Евгений Алдонин.