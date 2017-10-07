«Зоркий» с Алдониным победил «Торпедо» и помог «Арарату» упрочить лидерство
«Арарат» победил брянское «Динамо» в матче первенства России в группе «Центр» ПФЛ.
«Арарат» победил брянское «Динамо» в матче первенства России в группе «Центр» ПФЛ.
Столичный клуб увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице уже до 10 очков. Помог ему в этом «Зоркий», который победил «Торпедо»,
На второе место вышла «Рязань», которая обыграла «Сатурн».
Первенство России
ПФЛ
Центр
12-й тур
«Зоркий» (Красногорск) — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (1:0).
Голы: Павлов, 10 (1:0). Кертанов, 51 (1:1). Цыганов, 90 (2:1).
«Сатурн» (Раменское) — «Рязань» — 1:3 (0:1).
Голы: Ващенко, 8 (0:1). Магомедов, 57 (1:1). Зайцев, 90 (1:2). Гришин, 90+3 (1:3).
Удаление: Шанин ©, 77.
«Энергомаш» (Белгород) — «Зенит» (Пенза) — 3:2 (2:0).
Голы: Сергеев, 15 (1:0). Калугин, 44 (2:0). Саплинов, 75 (3:0). Ослоновский, 80 (3:1). Ослоновский, 90+3 (3:2).
«Сокол» (Саратов) — «Калуга» — 2:1 (0:1).
Голы: Щербаков, 22 (0:1). Бутаков, 60 (1:1). Бугаенко, 63 (2:1).
«Строгино» (Москва) — «Ротор-Волгоград-2» (Волгоград) — 1:0 (1:0).
Гол: Сергеев, 25 — с пенальти.
«Арарат» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0).
Гол: Кацалапов, 77.