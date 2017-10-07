«Чертаново» не проигрывает уже 12 матчей подряд, «Казанка» продолжает за ним погоню
«Чертаново» обыграл «Псков-747» в матче группы «Запад» ПФЛ.
«Чертаново» обыграл «Псков-747» в матче группы «Запад» ПФЛ.
Дубль оформил Антон Зиньковский, вышедший в лидеры бомбардирской гонки вместе с Романом Тугаревым из «Локомотива-Казанки». Тугарев также оформил дубль в сегодняшнем поединке с костромским «Спартаком».
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12-й тур
«Велес» (Москва) — «Долгопрудный» — 0:0.
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1).
«Коломна» — «Муром» — 0:2 (0:1).
Голы: Харатян, 43 — в свои ворота (0:1). Бетюжнов, 52 (0:2).
«Чертаново» (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 2:0 (0:0).
Голы: Зиньковский, 60 (1:0). Зиньковский, 73 (2:0).
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — ЦРФСО (Смоленск) — 1:2 (1:0).
Голы: Чернухин, 23 (1:0). Танков, 49 (1:1). Вшивцев, 82 (1:2).
Удаление: Лосев (Л), 57.
«Спартак» (Кострома) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:2 (0:2).
Голы: Тугарев, 38 (0:1). Тугарев, 44 (0:2).