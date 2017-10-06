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20:46 (мск), источник: Р-Спорт

Борис Игнатьев: «Торпедо» ожидают перестановки в менеджменте

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Московский футбольный клуб «Торпедо» ожидают перестановки в руководстве после смены акционера, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу президент клуба Александр Тукманов сообщил «Р-Спорт», что «Торпедо» сменило собственника и «вместо ЗИЛа акционером будет “Московский кредитный банк” или его структура».

«Пока неизвестно, какие будут перестановки, но они обязательно будут. — сказал Игнатьев по телефону, отвечая на вопрос, будут ли изменения в менеджменте клуба. — Да, конечно, тех, кто обслуживает команду, наверное, заменят, потому что таков закон жанра — деньги тех, кто их приносит, должны тратить “свои” люди».

На вопрос, останется ли в штате «Торпедо» сам Игнатьев, собеседник агентства ответил так: «Ну откуда я знаю? Я не знаю. Как решат, так оно и должно быть».

Торпедо М
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