Борис Игнатьев: «Торпедо» ожидают перестановки в менеджменте

Источник: РИА "Новости"

В пятницу президент клуба Александр Тукманов сообщил «Р-Спорт», что «Торпедо» сменило собственника и «вместо ЗИЛа акционером будет “Московский кредитный банк” или его структура».

«Пока неизвестно, какие будут перестановки, но они обязательно будут. — сказал Игнатьев по телефону, отвечая на вопрос, будут ли изменения в менеджменте клуба. — Да, конечно, тех, кто обслуживает команду, наверное, заменят, потому что таков закон жанра — деньги тех, кто их приносит, должны тратить “свои” люди».