Московский кредитный банк стал новым собственником ФК «Торпедо»

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что контроль над командой перешел к структурам владельца концерна «Россиум» Романа Авдеева. По данным издания, Тукманов в ближайшее время покинет пост президента «Торпедо». Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне «Центр» чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 11 матчах набрав 21 очко. С сентября клуб проводит домашние игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, собственником которого является «Россиум».
«Клуб “Торпедо” действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад», — сказал Тукманов.
На вопрос, действительно ли он может покинуть «Торпедо», Тукманов ответил: «Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать».
«Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно», — отметил президент «Торпедо».
На вопрос, будет ли иметь какое-либо отношение к клубу завод ЗИЛ, Тукманов ответил: «Представители ЗИЛа входят в совет директоров клуба. Есть определенные процедуры, и когда они завершатся, тогда, наверное, будет объявлено о каких-то изменениях». Финансовое состояние «Торпедо» стабильное, отметил собеседник ТАСС. «Текущих долгов нет, все нормально», — сказал Тукманов.