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12:05 (мск), источник: ТАСС

Московский кредитный банк стал новым собственником ФК «Торпедо»

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Процесс смены собственника «Торпедо» действительно завершен, перестановки в руководящем составе московского футбольного клуба не исключены. Об этом ТАСС заявил президент «Торпедо» Александр Тукманов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что контроль над командой перешел к структурам владельца концерна «Россиум» Романа Авдеева. По данным издания, Тукманов в ближайшее время покинет пост президента «Торпедо». Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне «Центр» чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 11 матчах набрав 21 очко. С сентября клуб проводит домашние игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, собственником которого является «Россиум».

«Клуб “Торпедо” действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад», — сказал Тукманов.

На вопрос, действительно ли он может покинуть «Торпедо», Тукманов ответил: «Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать».

«Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно», — отметил президент «Торпедо».

На вопрос, будет ли иметь какое-либо отношение к клубу завод ЗИЛ, Тукманов ответил: «Представители ЗИЛа входят в совет директоров клуба. Есть определенные процедуры, и когда они завершатся, тогда, наверное, будет объявлено о каких-то изменениях». Финансовое состояние «Торпедо» стабильное, отметил собеседник ТАСС. «Текущих долгов нет, все нормально», — сказал Тукманов.

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