Московский кредитный банк стал новым собственником ФК «Торпедо»

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что контроль над командой перешел к структурам владельца концерна «Россиум» Романа Авдеева. По данным издания, Тукманов в ближайшее время покинет пост президента «Торпедо». Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне «Центр» чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 11 матчах набрав 21 очко. С сентября клуб проводит домашние игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, собственником которого является «Россиум».

«Клуб “Торпедо” действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад», — сказал Тукманов.

На вопрос, действительно ли он может покинуть «Торпедо», Тукманов ответил: «Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать».

«Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно», — отметил президент «Торпедо».