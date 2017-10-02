Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Смену» из Комсомольска-на Амуре

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, после окончания второго круга первенства зенитовцы занимают в турнирной таблице розыгрыша первое место. Иркутяне набрали 16 очков. Столько же и у барнаульского «Динамо», но иркутяне опережают динамовцев за счет большего числа побед.

Теперь иркутянам предстоит провести еще два матча на выезде: 9 и 12 октября они сыграют со «Сменой» и «Сахалином». После этого команды «Востока» уйдут на длительный зимний перерыв. Матчи первенства России возобновятся в апреле 2018 года.