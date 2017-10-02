Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Смену» из Комсомольска-на Амуре
Иркутский «Зенит» обыграл «Смену» из
Комсомольска-на-Амуре со счётом 2:1 в матче «ФОНБЕТ — Первенства России по футболу» 1 октября 2017 года в Иркутске.
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Теперь иркутянам предстоит провести еще два матча на выезде: 9 и 12 октября они сыграют со «Сменой» и «Сахалином». После этого команды «Востока» уйдут на длительный зимний перерыв. Матчи первенства России возобновятся в апреле 2018 года.
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