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2 октября 2017, 5:23 | Футбол: Второй дивизион | Baikal-info.ru

Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Смену» из Комсомольска-на Амуре

Иркутский «Зенит» обыграл «Смену» из Комсомольска-на-Амуре со счётом 2:1 в матче «ФОНБЕТ — Первенства России по футболу» 1 октября 2017 года в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, после окончания второго круга первенства зенитовцы занимают в турнирной таблице розыгрыша первое место. Иркутяне набрали 16 очков. Столько же и у барнаульского «Динамо», но иркутяне опережают динамовцев за счет большего числа побед.

Теперь иркутянам предстоит провести еще два матча на выезде: 9 и 12 октября они сыграют со «Сменой» и «Сахалином». После этого команды «Востока» уйдут на длительный зимний перерыв. Матчи первенства России возобновятся в апреле 2018 года.
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