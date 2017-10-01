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1 октября 2017, 19:13 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Голы Ребко и Павлюченко принесли «Арарату» победу над «Строгино»

В матче 11-го тура ПФЛ зоны «Центр» московский клуб «Строгино» принимал на своём поле столичный «Арарат».

В матче 11-го тура <span class=error>ПФЛ</span> зоны Центр московский клуб <span class=error>Строгино</span> принимал на своём поле столичный Арарат. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Янтарь» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Футболисты «Строгино» открыли счёт в матче, но «Арарату» удалось одержать волевую победу. В составе победителей отличились Алексей Ребко и Роман Павлюченко, а за хозяев гол забил Вахтанг Небиеридзе. «Строгино» проиграл в пятом матче ПФЛ подряд, а «Арарат» по-прежнему остаётся без поражений в нынешнем сезоне.

«Арарат» (29 очков) лидирует в турнирной таблице зоны «Центр», опережая на восемь баллов московское «Торпедо», которое находится на второй строчке. «Строгино» (9) располагается на 11-й строчке.

ПФЛ, зона «Центр». 11-й тур

«Строгино» — «Арарат» — 1:2 (1:2).

Голы: Небиеридзе, 8 (1:0); Ребко, 24 (1:1); Павлюченко, 41 (1:2).

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Новости Второго дивизиона

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