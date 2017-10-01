Голы Ребко и Павлюченко принесли «Арарату» победу над «Строгино»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Янтарь» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Футболисты «Строгино» открыли счёт в матче, но «Арарату» удалось одержать волевую победу. В составе победителей отличились Алексей Ребко и Роман Павлюченко, а за хозяев гол забил Вахтанг Небиеридзе. «Строгино» проиграл в пятом матче ПФЛ подряд, а «Арарат» по-прежнему остаётся без поражений в нынешнем сезоне.

«Арарат» (29 очков) лидирует в турнирной таблице зоны «Центр», опережая на восемь баллов московское «Торпедо», которое находится на второй строчке. «Строгино» (9) располагается на 11-й строчке.

ПФЛ, зона «Центр». 11-й тур

«Строгино» — «Арарат» — 1:2 (1:2).

Голы: Небиеридзе, 8 (1:0); Ребко, 24 (1:1); Павлюченко, 41 (1:2).