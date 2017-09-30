Дубль Галаджана принес «Казанке» победу над «Долгопрудным»
«Локомотив-Казанка» обыграл «Долгопрудный» в матче 11-го тура группы «Запад» ПФЛ.
Дубль в составе железнодорожников оформил Артем Галаджан. В таблице «Казанка» идет на третьем месте. Вторую строчку занимает «Текстильщик», который благодаря победе над «Луками-Энергией» сократил отставание от «Чертаново». Столичная команда сегодня сыграла вничью с костромским «Спартаком» и продлила беспроигрышную серию с начала сезона до 11 игр.
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Запад
11-й тур
«Муром» — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (0:0).
Голы: Баев, 76 (0:1). Щербак, 85 (1:1).
«Чертаново» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 0:0.
«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 1:0 (1:0).
Гол: Шишаев, 10.
«Долгопрудный» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:2 (0:1).
Голы: Галаджан, 7 (0:1). Галаджан, 59 (0:2).
«Текстильщик» (Иваново) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 1:0 (1:0).
Гол: Щаницин, 16.
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