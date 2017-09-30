Дубль Галаджана принес «Казанке» победу над «Долгопрудным»

Дубль в составе железнодорожников оформил Артем Галаджан. В таблице «Казанка» идет на третьем месте. Вторую строчку занимает «Текстильщик», который благодаря победе над «Луками-Энергией» сократил отставание от «Чертаново». Столичная команда сегодня сыграла вничью с костромским «Спартаком» и продлила беспроигрышную серию с начала сезона до 11 игр.

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11-й тур

«Муром» — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (0:0).

Голы: Баев, 76 (0:1). Щербак, 85 (1:1).

«Чертаново» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 0:0.

«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 1:0 (1:0).

Гол: Шишаев, 10.

«Долгопрудный» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:2 (0:1).

Голы: Галаджан, 7 (0:1). Галаджан, 59 (0:2).

«Текстильщик» (Иваново) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 1:0 (1:0).

Гол: Щаницин, 16.