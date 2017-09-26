Григорян сожалеет, что Измайлов покинул «Арарат»
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян расстроен уходом футболиста Марата Измайлова. Об этом он сообщил ТАСС.
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«Сожалею, что Измайлов покинул “Арарат”. Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб», — сказал Григорян.
В текущем сезоне чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.
Измайлов ранее выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», азербайджанскую «Габалу», «Краснодар». Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник играл за сборную России в 2001—2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.
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