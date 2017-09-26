Григорян сожалеет, что Измайлов покинул «Арарат»

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Во вторник пресс-служба «Арарата» объявила, что 35-летний полузащитник покидает клуб по обоюдному согласию сторон.

«Сожалею, что Измайлов покинул “Арарат”. Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб», — сказал Григорян.

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В текущем сезоне чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.

Измайлов ранее выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», азербайджанскую «Габалу», «Краснодар». Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник играл за сборную России в 2001—2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.