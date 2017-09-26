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26 сентября 2017, 18:44 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Главный тренер «Арарата» Григорян сообщил, что посетит заседание КДК РФС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян будет присутствовать на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет в среду. Об этом он сообщил ТАСС.

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В понедельник «Арарат» со счетом 3:2 обыграл «Торпедо» в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр». По ходу встречи болельщики «Торпедо» неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых непристойный жест. Поведение Григоряна будет рассмотрено на заседании КДК РФС.

«Я буду присутствовать на заседании КДК РФC, которое пройдет в среду в 14:00 по московскому времени. Хочу сказать, что даже несмотря на то, что все эмоции, которые улеглись, я придерживаюсь той позиции, которую высказал на пресс-конференции», — сказал Григорян, на послематчевой пресс-конференции раскритиковавший болельщиков «Торпедо».

До «Арарата» Григорян был главным тренером «СКА-Хабаровска», выступавшего в Футбольной национальной лиге, и в клубе РФПЛ «Анжи». Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России с пермской «Звездой-2005», а в 2009 году с командой вышел в финал женской Лиги чемпионов.

После десяти туров чемпионата ПФЛ в зоне «Центр» «Арарат» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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