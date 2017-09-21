Футболисты «Зенита» из Иркутска проиграли «Чите» в домашнем мачте в «ФОНБЕТ — Первенстве России» накануне, 20 сентября. Игра закончилась со счетом 1:4, в пользу футболистов «Читы». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Главный тренер ФК «Чита» Дзуев Константин рассказал, что они понимали то, что игра будет на ножах. Ведь команда из Иркутска успешно прошла первый круг, У «Читы» наоборот первый круг не совсем по очкам получился, но зато далее команда преуспевала. В состоявшемся мачте было много единоборств, силовой борьбы. Также главный тренер отметил исполнение стандартных положений, что у «Зенита» был отличный гол, что у его футболистов.