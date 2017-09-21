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21 сентября 2017, 3:35 | Футбол: Второй дивизион | IrkutskMedia.ru

Иркутский «Зенит» проиграл футболистам «Читы» в «ФОНБЕТ — Первенстве России»

Счет матча — 1:4.

Футболисты «Зенита» из Иркутска проиграли «Чите» в домашнем мачте в «ФОНБЕТ — Первенстве России» накануне, 20 сентября. Игра закончилась со счетом 1:4, в пользу футболистов «Читы». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Главный тренер ФК «Чита» Дзуев Константин рассказал, что они понимали то, что игра будет на ножах. Ведь команда из Иркутска успешно прошла первый круг, У «Читы» наоборот первый круг не совсем по очкам получился, но зато далее команда преуспевала. В состоявшемся мачте было много единоборств, силовой борьбы. Также главный тренер отметил исполнение стандартных положений, что у «Зенита» был отличный гол, что у его футболистов.

«Конечно, установку на игру сломал сразу первый гол, забитый нам “Читой”. Хотя перед игрой как раз таки делался упор, на то, что в первые минуты игры должна быть предельная концентрация. Далее мы пошли вперед, забили гол и снова из-за детской индивидуальной ошибки пропускаем второй. К сожалению, не выручили нас люди вышедшие на замену. Можно сказать, не оправдали надежд, которые на них возлагались, не выполнили тех задач, которые перед ними ставились. Что касается выпадения одного-двух игроков каждый матч, то это связано с молодым составом. Такое свойственно молодым футболистам, они играют второй год. Тренируются каждый день, однако слишком мало времени что-либо требовать. Но мы стараемся, требуем, работаем. Каждую тренировку идет именно обучение каким-либо техническим приемам, каким-либо навыкам тактическим, с каким должны уже приходить люди в команду мастеров. Хочется отметить, что также нет такой глубины состава, чтобы безболезненно заменить центральную ось, откуда выпали игроки. Что касается “Читы”, у них классное исполнительское мастерство футболистов. И это не секрет, что в целом исполнительское мастерство футбольного клуба “Чита” намного выше, это видно невооруженным глазом. В любом случае, ребята боролись до конца, играли, старались победить до последней минуты. Будем стараться и дальше», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Олег Яковлев.
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Новости Второго дивизиона

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