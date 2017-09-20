Барнаульское «Динамо» возглавило таблицу «Востока»
«Динамо» из Барнаула выиграло у «Сахалина» в матче 10-го тура первенства России в группе «Восток» ПФЛ.
Это позволило
Первенство России
ПФЛ
Восток
10-й тур
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Барнаул) — 0:1 (0:0).
Гол: Аксютенко, 75.
Удаление: Духнов ©, 90+5.
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:1).
Гол: Мясникевич, 18.
Удаление: Орлов (И), 31.
«Зенит» (Иркутск) — «Чита» — 1:4 (1:2).
Голы: Ерусланов, 2 — с пенальти (0:1). Гандилян, 8 (1:1). Разборов, 14 (1:2). Нагибин, 74 (1:3). Бастов, 90 (1:4).
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