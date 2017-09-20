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20 сентября 2017, 17:46 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Барнаульское «Динамо» возглавило таблицу «Востока»

«Динамо» из Барнаула выиграло у «Сахалина» в матче 10-го тура первенства России в группе «Восток» ПФЛ.

Это позволило бело-голубым возглавить турнирную таблицу.

Первенство России

ПФЛ

Восток

10-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Барнаул) — 0:1 (0:0).

Гол: Аксютенко, 75.

Удаление: Духнов ©, 90+5.

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:1).

Гол: Мясникевич, 18.

Удаление: Орлов (И), 31.

«Зенит» (Иркутск) — «Чита» — 1:4 (1:2).

Голы: Ерусланов, 2 — с пенальти (0:1). Гандилян, 8 (1:1). Разборов, 14 (1:2). Нагибин, 74 (1:3). Бастов, 90 (1:4).
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Новости Второго дивизиона

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