Роман Павлюченко заявил о планах стать тренером
Форвард московского «Арарата» Роман Павлюченко признал, что может стать тренером после того, как завершит карьеру игрока.
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«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше — посмотрим.
Конечно, если бы мне было 25−27 лет, играл бы еще в
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