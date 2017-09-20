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20 сентября 2017, 10:16 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Роман Павлюченко заявил о планах стать тренером

Форвард московского «Арарата» Роман Павлюченко признал, что может стать тренером после того, как завершит карьеру игрока.

Форвард московского Арарата Роман Павлюченко признал что может стать тренером после того как завершит карьеру игрока. Увеличить
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«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше — посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25−27 лет, играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в «Арарате» и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе, — сказал Павлюченко.

Арарат М
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