Роман Павлюченко заявил о планах стать тренером

«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше — посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25−27 лет, играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в «Арарате» и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе, — сказал Павлюченко.