Павлюченко планирует стать тренером
Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что планирует стать тренером. Тем не менее, сейчас 35-летний россиянин полностью сосредоточен на карьере игрока.
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— У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я еще играю, — сказал Павлюченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье КАЗАКОВУ для передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше посмотрим. Конечно, если бы мне было 25 — 27 лет играл бы еще в
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