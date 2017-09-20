Павлюченко планирует стать тренером

— У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я еще играю, — сказал Павлюченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье КАЗАКОВУ для передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше посмотрим. Конечно, если бы мне было 25 — 27 лет играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока я играю в «Арарате» и получаю удовольствие.