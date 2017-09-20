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20 сентября 2017, 0:52 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Павлюченко планирует стать тренером

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что планирует стать тренером. Тем не менее, сейчас 35-летний россиянин полностью сосредоточен на карьере игрока.

Нападающий московского Арарата Роман Павлюченко признался что планирует стать тренером. Увеличить
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— У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я еще играю, — сказал Павлюченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье КАЗАКОВУ для передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше посмотрим. Конечно, если бы мне было 25 — 27 лет играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока я играю в «Арарате» и получаю удовольствие.

Арарат М
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