Дубль Баженова помог «Долгопрудному» сыграть вничью с питерским «Динамо-2»
«Динамо-2» из
Санкт-Петербурга сыграло вничью с «Долгопрудным» в матче группы «Запад» первенства России в ПФЛ.
Дубль в составе подмосковного клуба оформил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.
Первенство России
ПФЛ
Запад
9-й тур
«Динамо-2» (Санкт-Петербург) — «Долгопрудный» — 2:2 (0:2).
Голы: Баженов, 4 — с пенальти (0:1). Баженов, 34 (0:2). Авраменко, 48 (1:2). Авраменко, 57 — с пенальти (2:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter