Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/31033869/
17 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Дубль Баженова помог «Долгопрудному» сыграть вничью с питерским «Динамо-2»

«Динамо-2» из Санкт-Петербурга сыграло вничью с «Долгопрудным» в матче группы «Запад» первенства России в ПФЛ.

Дубль в составе подмосковного клуба оформил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.

Первенство России

ПФЛ

Запад

9-й тур

«Динамо-2» (Санкт-Петербург) — «Долгопрудный» — 2:2 (0:2).

Голы: Баженов, 4 — с пенальти (0:1). Баженов, 34 (0:2). Авраменко, 48 (1:2). Авраменко, 57 — с пенальти (2:2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси