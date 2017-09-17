«Смена» победила барнаульское «Динамо» и сохранила лидерство на «Востоке»
«Смена» выиграла у барнаульского «Динамо» в матче группы «Восток» ПФЛ.
Клуб из
Первенство России
ПФЛ
Восток
9-й тур
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск) — 3:1 (2:0).
Голы: Гаглоев, 15 (1:0). Евстигнеев, 41 (2:0). Бевза, 83 (2:1). Духнов, 89 (3:1).
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Динамо» (Барнаул) — 3:1 (1:1).
Голы: Завьялов, 3 (0:1). Юрченко, 25 (1:1). Юрченко, 83 (2:1). Сергеев, 87 — в свои ворота (3:1).
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