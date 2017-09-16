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16 сентября 2017, 20:20 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Краснодар-2» потерпел неудачу в Назрани, «Биолог» победил «Анжи-2»

В зоне «Юг» состоялись матчи очередного 9-го тура первенства ФНЛ.

Предлагаем вашему вниманию результаты состоявшихся встреч.

«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — «Анжи-2» (Махачкала) — 3:2 (1:2).

«Академия им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0 (0:0).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:0 (1:0).

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Дружба» (Майкоп) — 1:0 (0:0).

«Ангушт» (Назрань) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (1:0).

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — 3:0 (0:0).

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