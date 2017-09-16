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16 сентября 2017, 19:57 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Арарат» разгромил «Сокол», «Торпедо» победило в Рязани

Состоялись матчи очередного 9-го тура в зоне «Центр».

Состоялись матчи очередного 9-го тура в зоне Центр. Увеличить
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Предлагаем вашему вниманию их результаты:

«Строгино» (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 0:1 (0:1).

«Ротор-Волгоград-2» (Волгоград) — «Энергомаш» (Белгород) — 0:1 (0:0).

«Калуга» (Калуга) — «Сатурн» (Раменское) — 1:4 (0:2).

«Химик» (Новомосковск) — «Зоркий» (Красногорск) — 0:0 (0:0).

«Зенит» (Пенза) — «Динамо-Брянск» (Брянск) — 0:3 (0:1).

«Рязань» (Рязань) — «Торпедо Москва» (Москва) — 0:2 (0:1).

«Арарат» (Москва) — «Сокол» (Саратов) — 4:0 (0:0).

Рязань
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Сокол
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Новости Второго дивизиона

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