Биджиев попрощался со «Спартаком»

«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за то, что всегда были вместе с командой, в очередной раз доказав свою беззаветную преданность клубу. За все теплые слова, поддержку и оказанное доверие! Искренне благодарю руководство клуба, тренерский штаб, игроков и персонал за профессионализм и самоотдачу. Отдельно хотел бы поблагодарить Главу Кабардино-Балкарии Юрия Александровича Кокова, а также правительство республики — за внимание и поддержку клуба. Общими усилиями мы смогли пережить непростые времена, сохранить клуб и достойно пройти этот сложный путь! Я искренне продолжу болеть и переживать за родной «Спартак»!

Желаю команде и игрокам успехов, и надеюсь, что в Нальчик еще вернется большой футбол!