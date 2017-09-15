Биджиев попрощался со «Спартаком»
Экс-наставник нальчикского «Спартака» попрощался с командой и поблагодарил болельщиков и игроков клуба.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за то, что всегда были вместе с командой, в очередной раз доказав свою беззаветную преданность клубу. За все теплые слова, поддержку и оказанное доверие! Искренне благодарю руководство клуба, тренерский штаб, игроков и персонал за профессионализм и самоотдачу. Отдельно хотел бы поблагодарить Главу
Желаю команде и игрокам успехов, и надеюсь, что в Нальчик еще вернется большой футбол!
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