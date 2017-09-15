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15 сентября 2017, 9:20 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Биджиев попрощался со «Спартаком»

Экс-наставник нальчикского «Спартака» попрощался с командой и поблагодарил болельщиков и игроков клуба.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за то, что всегда были вместе с командой, в очередной раз доказав свою беззаветную преданность клубу. За все теплые слова, поддержку и оказанное доверие! Искренне благодарю руководство клуба, тренерский штаб, игроков и персонал за профессионализм и самоотдачу. Отдельно хотел бы поблагодарить Главу Кабардино-Балкарии Юрия Александровича Кокова, а также правительство республики — за внимание и поддержку клуба. Общими усилиями мы смогли пережить непростые времена, сохранить клуб и достойно пройти этот сложный путь! Я искренне продолжу болеть и переживать за родной «Спартак»!

Желаю команде и игрокам успехов, и надеюсь, что в Нальчик еще вернется большой футбол!

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Новости Второго дивизиона

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