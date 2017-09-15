В нашей стране наблюдается острая нехватка тренеров, любящих и умеющих работать с молодежью. На этом фоне ярко выделяется Игорь Осинькин, давший путевку в жизнь таким игрокам как Алан Дзагоев, Артур Юсупов, Роман Зобнин, Станислав Крицюк, Григорий Морозов, Илья Кутепов, Ибрагим Цаллагов, Роман Емельянов.



Осинькин умеет развивать таланты молодых игроков, что он убедительно доказывал и во Владикавказе, и в Димитровграде, и в Тольятти, и в «Академии Коноплева», и в краснодарской «Кубани». По итогам опроса руководителей клубов ПФЛ, Осинькин признан лучшим главным тренером июля/августа. По ходу стартового отрезка чемпионата чертановцы не потерпели ни одного поражения в восьми турах и уверенно лидируют в зоне «Запад», опережая ивановский «Текстильщик» на 6 очков, а также впервые в истории клуба добрались до 1/32 финала Кубка России.

На счету ФК «Чертаново» уже 8 наград, завоеванных за три с небольшим сезона:

1. Приз за Лучший Гол мая-2016 в зоне «Центр» (Николай Прудников);

2. Приз за лучшие видеотрансляции по итогам сезона 2015/16;

3. Серебряные медали Кубка ФНЛ-2017;

4. Приз Лучшему Игроку мая-2017 в зоне «Центр» (Николай Прудников);

5. Приз Лучшему Бомбардиру сезона-2016/17 (Николай Прудников);

6. Приз за лучшие видеотрансляции по итогам сезона 2016/17;

7. Приз Лучшему Игроку июля/августа-2017 в зоне «Запад» (Антон Зиньковский);

8. Приз Лучшему Тренеру июля/августа-2017 в зоне «Запад» (Игорь Осинькин).