Бюджет «Ротора-Волгограда» увеличат в полтора раза

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Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в 2018 году получит значительное увеличение финансирования для решения высоких задач в соревнованиях Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящей розыгрыш чемпионата России среди команд первого дивизиона. Руководство региона рассчитывает, что это поможет повысить посещаемость матчей клуба, которому планируют передать в оперативное управление «Волгоград-Арену», построенную к чемпионату мира — 2018.

Одной из главных проблем чемпионата мира 2018 года в России отечественные футбольные власти называют эксплуатацию и окупаемость построенных к турниру стадионов. Ситуация осложняется тем, что в большинстве городов, где возведены или будут возведены крупные современные арены, футбольные клубы не выступают на уровне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Саранская «Мордовия» вылетела в 2016 году из РФПЛ в ФНЛ, а через год — в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), проводящую соревнования во втором дивизионе. Нижний Новгород в 2016 году из-за финансовых проблем лишился своего флагмана «Волги». Заменивший ее «Олимпиец» через год вышел в ФНЛ, но сейчас находится в нижней части турнирной таблицы. А замыкает таблицу первого дивизиона вышедший туда минувшей весной «Ротор-Волгоград».

При этом рассматривается вопрос о передаче клубу в оперативное управление «Волгоград-Арены», которая будет вмещать 45 тыс. зрителей.

— Идут обсуждения того, кто будет управлять объектом после чемпионата мира — 2018 — этот вопрос находится в проработке, — пояснил «Известиям» председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов во время прошедшего в Волгограде соревнования по детскому и массовому футболу «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola». — Основной вариант: все будет в региональной собственности, но в оперативном управлении клуба «Ротор-Волгоград».

При этом руководитель регионального спорта отметил важность улучшения спортивных результатов клуба, чтобы добиться максимальной посещаемости его домашних матчей и частично компенсировать расходы бюджета на эксплуатацию арены.

— Стопроцентным учредителем клуба является комитет по физической культуре и спорту Волгоградской области, — добавил Александр Глинянов. — У «Ротора-Волгограда» есть субсидия и государственное задание. Клуб является полностью государственным. На нынешний календарный год клубу выделена субсидия 161 млн рублей. На 2018 год намечена сумма в районе 275 млн рублей.

Александр Глинянов отметил, что, будучи по форме собственности государственным автономным учреждением (ГАУ) с единственным учредителем в лице областного спорткомитета, «Ротор-Волгоград» может получать бюджет только на календарный год.

— Отчасти с этим связан неудачный старт команды, — отметил Александр Глинянов. — Мы не можем менять бюджет в ходе календарного года. Поэтому в его рамках вошли в ФНЛ. Но есть и другие объективные и субъективные факторы. «Ротор-Волгоград» из тринадцати прошедших со старта сезона матчей девять провел на выезде. Именно на этот период пришлось становление команды, ее притирка с новым тренерским штабом. Порой коллектив показывает неплохой футбол, но нужно время, чтобы это переросло в позитивный результат. По административной составляющей работы клуба у нас нет замечаний. Над спортивной еще надо работать, но я думаю, команда еще будет перестраиваться, поскольку это живой организм. Да, сегодня мы занимаем не свое место в турнирной таблице, но будем выбираться оттуда.

ГАУ ФК «Ротор-Волгоград» был учрежден летом 2016 года. Ранее местный футбольный клуб несколько раз менял юридические лица. В 2005 году после вылета из РФПЛ был лишен профессионального статуса ФК «Ротор», в 1990-е годы являвшегося одним из сильнейших коллективов России (два серебра и одна бронза высшего дивизиона национального первенства).

В 2006 году на базе «Ротора-2», фактического фарм-клуба основной команды, был возрожден «Ротор», выступавший до 2009 года во втором дивизионе. Летом 2009 года клуб приостановил свое участие в соревнованиях.