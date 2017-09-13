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13 сентября 2017, 10:31 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

А. Егоров: Судья обязан был показать вторую жёлтую карточку игроку «Энергомаша»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал скандальный судейский эпизод в матче второго дивизиона России между «Соколом» и «Энергомашем» (0:0).

В одном из эпизодов арбитр Ранэль Зияков сначала достал жёлтую карточку и хотел показать её игроку «Энергомаша» за фол, но поговорил с нарушителем и передумал. Для игрока «Энергомаша» это была бы вторая жёлтая карточка в матче. Позже Зияков объяснил своё решение.

«Мне чуть-чуть неприятно, что Зияков сделал вот такое объяснение. По этому моменту он разговаривал со своим наставником программы “Таланты и наставники” и говорил совсем другое. Тогда он сказал, что, когда достал карточку, вспомнил, что у игрока она вторая, и поэтому её спрятал. Похоже, схитрить захотел.

Могу сказать, что это нарушение, которое тянет на жёлтую карточку, и судья обязан был её показать. Непонятно, почему он так поступил. Понимаю возмущение “Сокола”, который справедливо недоволен. Был фол, тянущий на жёлтую карточку, арбитр её достаёт, потом происходит диалог с игроком, и он её прячет. Это неприемлемо.

Боле того, в этой игре был ещё момент, про который Оголев говорил. Судья не удалил игрока “Энергомаша” за удар локтем. Не знаю, что с Ранэлем в этой игре случилось, почему он принимал такие решения, но, в моём понимании, это недопустимо. Если Ранэль хочет расти, продвигаться вперёд, таких моментов просто быть не должно», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

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