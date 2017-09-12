Денис Бояринцев: Предложение «Текстильщика» было неожиданным
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назначен главным тренером ивановского «Текстильщика». В интервью «СЭ» 39-летний специалист рассказал о стоящих перед ним задачах.
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— Как долго раздумывали над предложением возглавить «Текстильщик»?
— Предложение было немного неожиданным. В новотроицкой «Носте» я был помощником, а тут получил шанс повысить свой тренерский уровень. Был ряд обстоятельств и в итоге выбор руководства пал на меня. С удовольствием принял приглашение поработать главным тренером в этой команде.
— Какие задачи поставило перед вами руководство клуба?
— На данном этапе задача одна — удержаться в тройке к перерыву («Текстильщик» после 8 туров в зоне «Запад» идет на втором месте. — Прим. «СЭ»).
— Общались с бывшим наставником «Текстильщика» Вадимом Евсеевым перед тем, как принять команду?
— Нет, но я общался с другим бывшим наставником этой команды — Дмитрием Парфеновым.
— Он так пристально следит за бывшим клубом?
— Нет, у него своей работы хватает. Мы с ним обсудили рабочие вопросы. Говорили о том, что команда здесь очень интересная, с определенными задачами. Больше всего меня подкупило то, что «Текстильщик» хорошо выступает и имеет качественный подбор игроков. Моя предыдущая команда тоже была качественной, но перспектива поработать главным тренером в клубе, ставящим определенные задачи, это интересно. Поэтому и согласился.
— Уже познакомились с ребятами?
— Заочно я изучил команду и уже посмотрел несколько матчей, а сегодня состоялось первое личное знакомство. Посмотрел тренировку и с завтрашнего дня включаюсь в рабочий процесс. Там и познакомлюсь со всеми поближе.
— Индивидуально ни с кем пока не общались?
— Сегодня было много организационных дел, пообщаться не удалось. Но без диалога, конечно, не обойтись, и он предстоит. В команде есть и опытные футболисты, и перспективная молодежь. На поле, возможно, с
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