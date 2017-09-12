Денис Бояринцев: Предложение «Текстильщика» было неожиданным

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— Как долго раздумывали над предложением возглавить «Текстильщик»?

— Предложение было немного неожиданным. В новотроицкой «Носте» я был помощником, а тут получил шанс повысить свой тренерский уровень. Был ряд обстоятельств и в итоге выбор руководства пал на меня. С удовольствием принял приглашение поработать главным тренером в этой команде.

— Какие задачи поставило перед вами руководство клуба?

— На данном этапе задача одна — удержаться в тройке к перерыву («Текстильщик» после 8 туров в зоне «Запад» идет на втором месте. — Прим. «СЭ»).

— Общались с бывшим наставником «Текстильщика» Вадимом Евсеевым перед тем, как принять команду?

— Нет, но я общался с другим бывшим наставником этой команды — Дмитрием Парфеновым.

— Он так пристально следит за бывшим клубом?

— Нет, у него своей работы хватает. Мы с ним обсудили рабочие вопросы. Говорили о том, что команда здесь очень интересная, с определенными задачами. Больше всего меня подкупило то, что «Текстильщик» хорошо выступает и имеет качественный подбор игроков. Моя предыдущая команда тоже была качественной, но перспектива поработать главным тренером в клубе, ставящим определенные задачи, это интересно. Поэтому и согласился.

— Уже познакомились с ребятами?

— Заочно я изучил команду и уже посмотрел несколько матчей, а сегодня состоялось первое личное знакомство. Посмотрел тренировку и с завтрашнего дня включаюсь в рабочий процесс. Там и познакомлюсь со всеми поближе.

— Индивидуально ни с кем пока не общались?