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12 сентября 2017, 18:03 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Денис Бояринцев: Предложение «Текстильщика» было неожиданным

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назначен главным тренером ивановского «Текстильщика». В интервью «СЭ» 39-летний специалист рассказал о стоящих перед ним задачах.

<nobr>Экс-полузащитник</nobr> Спартака назначен главным тренером ивановской команды. Увеличить
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— Как долго раздумывали над предложением возглавить «Текстильщик»?

— Предложение было немного неожиданным. В новотроицкой «Носте» я был помощником, а тут получил шанс повысить свой тренерский уровень. Был ряд обстоятельств и в итоге выбор руководства пал на меня. С удовольствием принял приглашение поработать главным тренером в этой команде.

— Какие задачи поставило перед вами руководство клуба?

— На данном этапе задача одна — удержаться в тройке к перерыву («Текстильщик» после 8 туров в зоне «Запад» идет на втором месте. — Прим. «СЭ»).

— Общались с бывшим наставником «Текстильщика» Вадимом Евсеевым перед тем, как принять команду?

— Нет, но я общался с другим бывшим наставником этой команды — Дмитрием Парфеновым.

— Он так пристально следит за бывшим клубом?

— Нет, у него своей работы хватает. Мы с ним обсудили рабочие вопросы. Говорили о том, что команда здесь очень интересная, с определенными задачами. Больше всего меня подкупило то, что «Текстильщик» хорошо выступает и имеет качественный подбор игроков. Моя предыдущая команда тоже была качественной, но перспектива поработать главным тренером в клубе, ставящим определенные задачи, это интересно. Поэтому и согласился.

— Уже познакомились с ребятами?

— Заочно я изучил команду и уже посмотрел несколько матчей, а сегодня состоялось первое личное знакомство. Посмотрел тренировку и с завтрашнего дня включаюсь в рабочий процесс. Там и познакомлюсь со всеми поближе.

— Индивидуально ни с кем пока не общались?

— Сегодня было много организационных дел, пообщаться не удалось. Но без диалога, конечно, не обойтись, и он предстоит. В команде есть и опытные футболисты, и перспективная молодежь. На поле, возможно, с кем-то даже пересекался, но лично ни с кем не знаком. По некоторым игрокам уже имею информацию. В команде есть Александр Щаницин, который поиграл в премьер-лиге: в «Урале» и «Спартаке» из Нальчика, и другие футболистов, которые сделали себя имя, пусть и во втором дивизионе. По поводу игры команды скажу, что было бы неправильно ломать связи и схемы. У меня есть время детально посмотреть, во что играет команда. Текущее второе место говорит о многом. Но всегда можно найти, что улучшить. Даже в самой сильной команде мира.

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Экс-футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев возглавил «Текстильщик»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба из Иваново.
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