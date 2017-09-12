«Арарат» вернул свое

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Предыстория

Московский «Арарат» в 2017 году является одним из главных российских футбольных ньюсмейкеров — примерно за выигравшим первое за 16 лет чемпионство московским «Спартаком» и вознамерившимся собрать у себя (относительно) бюджетный вариант сборной Аргентины «Зенитом».

Но если «Спартак» с «Зенитом» всегда актуальны и без громких инфоповодов, то клубы из подвала национального футбола привлекали к себе столько внимания, наверное, всего пару раз.

Сначала это была «Жемчужина-Сочи», пытавшаяся прорваться в Премьер-лигу с 2007 по 2011 годы.

Проект запомнился тем, что руководил командой нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который предлагал выступавшему тогда за коллектив Игорю Смольникову закончить с футболом, потому что «это не твое».

Ну и еще был замечательный рекламный слоган: «Мы отказались от Дэвида Бекхэма».

Впрочем, тогда в конечном счете и инвесторы отказались от «Жемчужины» — по их финансам больно ударил запрет игорного бизнеса в России.

Другим громким проектом было «Торпедо» из Армавира, которое в 2015 году пошумело приглашением на пост главного тренера известного мастера на все руки Валерия Карпина.

Собственно, именно вокруг имени легендарного российского футболиста, приводившего несколько раз к серебряным медалям в качестве наставника московский «Спартак», работавшего в клубе гендиректором, а позднее ставшего сначала футбольным экспертом, а затем и главой футбольного вещания на телеканале «Матч ТВ», и строилась кампания торпедовцев.

Чем-то это было похоже на нынешний «Арарат»… Впрочем, параллелей куда больше: президентом армавирской команды был Валерий Оганесян, с чьим именем в первую очередь и связан развернувшийся в последние недели вокруг «Арарата» скандал.

Футбольный функционер

Валерий Оганесян — личность очень интересная, в футбольных круга знаменитая достаточно давно и при этом крайне неоднозначная.

Известная часть футбольного пути в качестве функционера у неудавшегося игрока Оганесяна началась в 2008 году, когда он привел в московский ЦСКА несколько футболистов, самым известным из которых является считавшийся талантом, но так и не заигравший толком Ника Пилиев.

В 2011 году он стал футбольным агентом, специализирующимся на аргентинском рынке, а через год наконец нашел в этом бизнесе свою нишу и поучаствовал в состоявшемся трансфере Юры Мовсисяна из «Краснодара» в «Спартак», и не состоявшемся — Генриха Мхитаряна в махачкалинский «Анжи».

Пристроив в «Спартак» еще и Араза Озбилиса из «Кубани», Оганесян завязал тесные деловые отношения с одним из главных на тот момент акционеров красно-белых Джеваном Челоянцем, и с его помощью решил приобрести команду в родной Армении.

С «Пюником» не вышло, но Оганесян не отчаялся и выкупил в 2014 году чуть было не снявшийся перед сезоном «Улисс». Бизнесмен закрыл долги клуба, команда продолжила выступление в высшем дивизионе, но ожидаемого пришествие в число акционеров Челоянца с его деньгами так и не случилось.

Скоро у клуба снова начались проблемы — игрокам и персоналу не платили деньги, позднее тренеры и футболисты были уличены в ставках в букмекерских конторах на победы соперников «Улисса», а в 2016 году «одиссея» закончилась расформированием.

Вот только Оганесяна в команде уже не было — он президентствовал в армавирском «Торпедо», которое тоже финансового успеха, в отличие от самого президента, не добилось.

Армянская мечта

Еще в далеком 2011 году в интервью Оганесян говорил, что мечтает создать в России армянский клуб. Впрочем, когда было объявлено об «Арарате», у многих людей в футбольных кругах появился скепсис относительно его перспектив.

И чем громче были имена приглашенных звезд — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко, Александр Григорян — тем этот скепсис был сильнее.

Все кулуарные разговоры сводились к тому, что, мол, Оганесян со своими приближенными сейчас поднимут волну, привлекут спонсоров, после чего обанкротят клуб «по стандартной схеме», а сами выйдут сухими из воды.

Когда появилась информация, что Валерий Оганесян сначала покинул пост президента «Арарата» и улетел в Грузию, а на следующий день финансовая проверка выявила, что функционер перевел на свои счета 20 млн рублей, принадлежащих команде, все вроде бы подтвердилось.

«Арарат» будет жить

Однако дальше ситуация вышла из-под контроля Оганесяна. В этом проекте президент изначально выступал как лицо, управляющее клубом, создающее PR, но не заведующее финансовыми потоками.

Спонсоры клуба, предпочитавшие до поры оставаться в тени, оказались одновременно и достаточно богаты, и достаточно сильны, чтобы вернуть средства.

Несмотря на первоначальные заявления, что он просто забрал свои деньги и никому ничего не должен, через несколько дней Оганесян вернул полную сумму на счета «Арарата» и передал права на команду инвесторам, извинившись за сложившуюся ситуацию.

Одним из главных действующих лиц этой истории является Арам Габрелянов — именно медиамагнат является «серым кардиналом» клуба с момента его основания, как утверждают информированные источники.

Габрелянов никогда не скрывал, что имеет отношение к «Арарату», постоянно поддерживая команду с трибун и все время мелькая в новостях вокруг нее.

Теперь же бизнесмен вышел на авансцену, а заодно и раскрыл имена таинственных спонсоров — основателя группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца компании «Авилон» Камо Авагумяна.

Карапетян владеет состоянием, оценивающимся в $3,5 млрд, а Авагумян продает элитные автомобили, в том числе и российским силовым ведомствам.

В общем, судя по всему, у «Арарата» все будет в порядке, и команда продолжит идти к намеченным целям. А цели у клуба амбициозные — для начала выход в ФНЛ, а там — и в Премьер-лигу.

Скучно не будет.