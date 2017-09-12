«Арарат» вернул свое
Московский «Арарат» громко начал сезон, пригласив Романа Павлюченко, Марата Измайлова и других звезд, оказался на грани банкротства после ухода прихватившего с собой 20 млн рублей президента, но выжил и планирует продолжать взятый на
Премьер-лигу долгосрочный курс. «Газета.Ru» рассказывает о ситуации в одном из самых медийных футбольных клубов России.
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Предыстория
Московский «Арарат» в 2017 году является одним из главных российских футбольных ньюсмейкеров — примерно за выигравшим первое за 16 лет чемпионство московским «Спартаком» и вознамерившимся собрать у себя (относительно) бюджетный вариант сборной Аргентины «Зенитом».
Но если «Спартак» с «Зенитом» всегда актуальны и без громких инфоповодов, то клубы из подвала национального футбола привлекали к себе столько внимания, наверное, всего пару раз.
Сначала это была «Жемчужина-Сочи», пытавшаяся прорваться в
Проект запомнился тем, что руководил командой нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который предлагал выступавшему тогда за коллектив Игорю Смольникову закончить с футболом, потому что «это не твое».
Ну и еще был замечательный рекламный слоган: «Мы отказались от Дэвида Бекхэма».
Впрочем, тогда в конечном счете и инвесторы отказались от «Жемчужины» — по их финансам больно ударил запрет игорного бизнеса в России.
Другим громким проектом было «Торпедо» из Армавира, которое в 2015 году пошумело приглашением на пост главного тренера известного мастера на все руки Валерия Карпина.
Собственно, именно вокруг имени легендарного российского футболиста, приводившего несколько раз к серебряным медалям в качестве наставника московский «Спартак», работавшего в клубе гендиректором, а позднее ставшего сначала футбольным экспертом, а затем и главой футбольного вещания на телеканале «Матч ТВ», и строилась кампания торпедовцев.
Футбольный функционер
Валерий Оганесян — личность очень интересная, в футбольных круга знаменитая достаточно давно и при этом крайне неоднозначная.
Известная часть футбольного пути в качестве функционера у неудавшегося игрока Оганесяна началась в 2008 году, когда он привел в московский ЦСКА несколько футболистов, самым известным из которых является считавшийся талантом, но так и не заигравший толком Ника Пилиев.
В 2011 году он стал футбольным агентом, специализирующимся на аргентинском рынке, а через год наконец нашел в этом бизнесе свою нишу и поучаствовал в состоявшемся трансфере Юры Мовсисяна из «Краснодара» в «Спартак», и не состоявшемся — Генриха Мхитаряна в махачкалинский «Анжи».
Пристроив в «Спартак» еще и Араза Озбилиса из «Кубани», Оганесян завязал тесные деловые отношения с одним из главных на тот момент акционеров
С «Пюником» не вышло, но Оганесян не отчаялся и выкупил в 2014 году чуть было не снявшийся перед сезоном «Улисс». Бизнесмен закрыл долги клуба, команда продолжила выступление в высшем дивизионе, но ожидаемого пришествие в число акционеров Челоянца с его деньгами так и не случилось.
Скоро у клуба снова начались проблемы — игрокам и персоналу не платили деньги, позднее тренеры и футболисты были уличены в ставках в букмекерских конторах на победы соперников «Улисса», а в 2016 году «одиссея» закончилась расформированием.
Вот только Оганесяна в команде уже не было — он президентствовал в армавирском «Торпедо», которое тоже финансового успеха, в отличие от самого президента, не добилось.
Армянская мечта
Еще в далеком 2011 году в интервью Оганесян говорил, что мечтает создать в России армянский клуб. Впрочем, когда было объявлено об «Арарате», у многих людей в футбольных кругах появился скепсис относительно его перспектив.
И чем громче были имена приглашенных звезд — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко, Александр Григорян — тем этот скепсис был сильнее.
Все кулуарные разговоры сводились к тому, что, мол, Оганесян со своими приближенными сейчас поднимут волну, привлекут спонсоров, после чего обанкротят клуб «по стандартной схеме», а сами выйдут сухими из воды.
Когда появилась информация, что Валерий Оганесян сначала покинул пост президента «Арарата» и улетел в Грузию, а на следующий день финансовая проверка выявила, что функционер перевел на свои счета 20 млн рублей, принадлежащих команде, все вроде бы подтвердилось.
«Арарат» будет жить
Однако дальше ситуация вышла
Спонсоры клуба, предпочитавшие до поры оставаться в тени, оказались одновременно и достаточно богаты, и достаточно сильны, чтобы вернуть средства.
Несмотря на первоначальные заявления, что он просто забрал свои деньги и никому ничего не должен, через несколько дней Оганесян вернул полную сумму на счета «Арарата» и передал права на команду инвесторам, извинившись за сложившуюся ситуацию.
Одним из главных действующих лиц этой истории является Арам Габрелянов — именно медиамагнат является «серым кардиналом» клуба с момента его основания, как утверждают информированные источники.
Габрелянов никогда не скрывал, что имеет отношение к «Арарату», постоянно поддерживая команду с трибун и все время мелькая в новостях вокруг нее.
Теперь же бизнесмен вышел на авансцену, а заодно и раскрыл имена таинственных спонсоров — основателя группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца компании «Авилон» Камо Авагумяна.
Карапетян владеет состоянием, оценивающимся в $3,5 млрд, а Авагумян продает элитные автомобили, в том числе и российским силовым ведомствам.
В общем, судя по всему, у «Арарата» все будет в порядке, и команда продолжит идти к намеченным целям. А цели у клуба амбициозные — для начала выход в ФНЛ, а там — и в
Скучно не будет.
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