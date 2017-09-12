Экс-футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев возглавил «Текстильщик»
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба из Иваново.
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В начале сентября пост главного тренера «Текстильщика», выступающего во втором дивизионе чемпионата России, покинул другой
Бояринцев, которому в феврале исполнилось 39 лет, в качестве тренера работал в московском «Торпедо», возглавлял молодежную команду «черно-белых» и занимал пост старшего тренера новотроицкой «Носты».
«Текстильщик» после восьми туров занимает второе место в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России, отставая на шесть очков от лидера — «Чертаново» (Москва).
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