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12 сентября 2017, 11:21 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Экс-футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев возглавил «Текстильщик»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба из Иваново.

Бывший футболист сборной России московского Спартака и казанского Рубина Денис Бояринцев назначен главным тренером Текстильщика сообщается на официальном сайте клуба из Иваново. Увеличить
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В начале сентября пост главного тренера «Текстильщика», выступающего во втором дивизионе чемпионата России, покинул другой экс-футболист сборной России Вадим Евсеев, который вошел в тренерский штаб пермского «Амкара».

Бояринцев, которому в феврале исполнилось 39 лет, в качестве тренера работал в московском «Торпедо», возглавлял молодежную команду «черно-белых» и занимал пост старшего тренера новотроицкой «Носты».

«Текстильщик» после восьми туров занимает второе место в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России, отставая на шесть очков от лидера — «Чертаново» (Москва).

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