С. Давыдов вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Соколом»

Об этом говорится на официальной странице «Арарата» в «Твиттере». Команда готовится к матчу 9-го тура ПФЛ с «Соколом».

В нынешнем сезоне Сергей Давыдов принял участие в трёх матчах ПФЛ, каждый раз выходя на замену. Последние четыре игры нападающий пропустил из-за травмы.

Матч «Арарат» — «Сокол» состоится 16 сентября. После восьми туров москвичи лидируют в ПФЛ (зона — Центр), а «Сокол» расположился на 11-й строчке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов восстановился от травмы и с сегодняшнего дня готовится с общей группой к игре с саратовским «Соколом». <a href="https://t.co/v6XtMWcSzG">pic.twitter.com/v6XtMWcSzG</a></p>— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) <a href="https://twitter.com/FC_AraratMoscow/status/907499752509636608">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>