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12 сентября 2017, 12:51 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

С. Давыдов вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Соколом»

Нападающий московского «Арарата» Сергей Давыдов восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе столичной команды.

Об этом говорится на официальной странице «Арарата» в «Твиттере». Команда готовится к матчу 9-го тура ПФЛ с «Соколом».

В нынешнем сезоне Сергей Давыдов принял участие в трёх матчах ПФЛ, каждый раз выходя на замену. Последние четыре игры нападающий пропустил из-за травмы.

Матч «Арарат» — «Сокол» состоится 16 сентября. После восьми туров москвичи лидируют в ПФЛ (зона — Центр), а «Сокол» расположился на 11-й строчке.

Арарат М
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