«Торпедо» вернулось на Восточную улицу. Пока на один матч

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Московское «Торпедо» выпало из поля зрения широкой аудитории любителей футбола и превратилось в клуб местного значения. На матчи ходят только самые преданные болельщики, оставшиеся с былых времен, которые помнят некогда славную команду и заполненные трибуны стадиона на Восточной улице, а также родственники игроков. Нейтральные люди после мая 2015 года наверняка потеряли из виду трехкратного чемпиона Советского Союза. Команда распрощалась с премьер-лигой, но и в ФНЛ выступать не получилось: «Торпедо» не хватило денег, чтобы заявиться во второй по силе эшелон. Почти месяц клуб находился в неведении относительно своего будущего. Маячила даже перспектива ухода в любительскую лигу. Средства на участие в первенстве ПФЛ в итоге нашлись, и «Торпедо» заявилось в зону «Центр» второго дивизиона, где выступает поныне. Болельщики беспокоятся за судьбу команды, но прекрасно понимают положение вещей.

— Какие пути выхода из ситуации вы видите? — вопрос Сергею Полякову, болельщику «Торпедо» с 1978 года.

— Все упирается в деньги. Нежно найти какого-то спонсора. Вы ведь знаете, что было с «Крыльями советов» по хоккею. Продажа игроков туда-сюда делает деньги клубу. Может, какой-то банк возьмет «Торпедо»? Команда ведь с традициями и топить ее не правильно. Наоборот, надо, чтобы кто-то поддерживал, тогда футболисты стали бы нормально играть, потому что когда нет зарплаты — все отбывают номера и пытаются перебраться в новый клуб. Почему руководство не может найти спонсоров? Видимо у них какие-то свои цели, а не развитие клуба.

— Стало бы лучше, если бы руководство клуба поменялось?

— Конечно. Все было бы намного лучше. Но опять же, надо смотреть какой человек придет, и как он подойдет к этому делу..

А вот мнение еще одного болельщика «Торпедо», который представился Андреем.

— Как должна строиться работа клуба, чтобы возродить былую славу команды?

— Все за то, чтобы поменять руководство, и я в том числе. Думаю, оно давно засиделось и не решает те задачи, которые надо решать. Лучше дать возможность поработать другим людям. Одно дело ставить задачу, а другое — ее решить. Или они не могут это сделать, или не хотят, и их это устраивает. Судя по тому, что я знаю, руководство больше думает о себе, чем о команде. Я уж не говорю о болельщиках. Нет никакого диалога. Это ненормально.

— Может стоит большую часть средств тратить на детей, а не на легионеров? Ведь в команде всегда было много именно торпедовских воспитанников.

— Конечно, я за детей. Насколько я знаю, у нас мало своих воспитанников. С легионерами мы уже доигрались до того, что в сборную приглашать некого. Стыдно. Легионеры, конечно, привнесли какое-то движение в чемпионат страны, но это не оправдало ожидания, потому что рядом с ними не выросли наши игроки. Или их не растили. Если вспомнить, у сборных СССР и России много достижений, но тогда легионеры не играли. Если бы появился клуб, который бы сделал ставку только на своих футболистов, он бы выделился на фоне остальных. Я бы поддержал такую идею. Это было бы интересно. Нужно давать шанс молодым, хоть это и далекая перспектива.

— Как бы вы стали расходовать бюджет клуба?

— Трудно сказать в процентном соотношении. Мне бы хотелось, чтобы не было проблем. Не было так, чтобы клуб не мог сделать то, что положено. Я за стабильность и своевременность, а дальше вопрос планирования. Если люди запланировали все, что необходимо и получают все в полном объеме… Это ведь не зависит от бюджета. Я знаю, что людям и зарплату вовремя не платили, и чуть ли не выезды срывались из-за того, что нет средств или жить негде. Это бесит команду и игроков. И сейчас клуб в долгах, насколько я знаю. Даже сегодня. Возвращение на Восточную улицу — разовое мероприятие, а подается, как возвращение. Команде далеко до возвращения. Это же позор, говорить, что нельзя решить эту проблему. Это значит, не хотят решить.

Отметим, что из-за сложного финансового положения клуб вынужден проводить домашние матчи на арене академии «Спартака» имени Федора Черенкова. И это, безусловно, не могло улучшить отношения, а тем более погасить длящийся уже несколько лет жесткий конфликт между президентом «Торпедо» Александром Тукмановым и болельщиками, которые протестуют против неэффективной работы руководства клуба.

Тем не менее, 8 августа Тукманов заявил, что финансовая составляющая никакого беспокойства не вызывает, она стабильная и позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ. А ровно месяц спустя «Торпедо» впервые за два года провело домашний матч на своей исторический родине — на стадионе на Восточной улице.

— Насколько важно для вас, когда команда играет на родном стадионе, добивается именно здесь успеха? Родные стены помогают? — вопрос болельщику «Торпедо» с 1975 года Владимиру Хорыгину, известному как Fantor-65, который посетил матч с пензенским «Зенитом».

— Это не просто важно, а супер важно, потому что когда у команды игра не складывается — болельщики погонят ее вперед. Недаром их называют двенадцатым игроком. А играть в Сокольниках… Это не укладывается ни в какие рамки. Здесь родные стены. Понятно, что на этой арене «Торпедо» не становилось чемпионом, но, тем не менее, с семьдесят седьмого года это наша история. Восточная улица для болельщиков «Торпедо» — это все.

— Известно, что руководство клуба договаривалось со стадионом только об одной игре, а вот обсуждать возвращение на домашнюю арену на постоянной основе клуб, похоже, еще не готов. Как вы относитесь к такому одноразовому подходу?

— Я не знаю, почему они не могут договориться. Это вопрос к руководству клуба. Почему-то новоиспеченная команда играет здесь, она сумела договориться, а наши руководители, к сожалению, не могут или не хотят этого делать. Мы двумя руками за то, чтобы играть на Восточной улице. Думаю, болельщики придут и проголосуют за это ногами. Да и с экономической точки зрения клубу выгодно, если болельщики будут сюда ходить. Аренда будет отбиваться. Что касается меня — я здесь недалеко живу, но дело не в этом. Если бы даже жил на другом конце Москвы — на Восточную улицу приехал бы в любом случае и с большим удовольствием.

— Такой ход со стороны руководства — попытка хоть так понравиться болельщикам?

— Не могу сказать. Отношения выравниваются не этим, а нормальным общением с болельщиками, встречей перед сезоном, постановкой задач, а руководство клуба с болельщиками уже давно не общается. В этом и есть отношения.

Кстати, болельщики действительно проголосовали ногами — они соскучились по родному стадиону. Вся Западная трибуна на матче с пензенским «Зенитом» оказалась заполненной почти до отказа, а знаменитый фанатский сектор «Запад 5» спустя несколько минут после начала матча вообще перекрыли. Туда не пускали даже по билетам, поскольку он оказался забит под завязку. Правда, никакие стюарды не могли сдержать торпедовских фанатов, перелезающих в запретный сектор через перила.

По стечению обстоятельств победа «Торпедо» была практически гарантирована, поскольку игроки «Зенита» устроили забастовку из-за того, что им три месяца не платят, и десять человек из основного состава отказались выходить на поле. В заявке оказалась молодежь. Причем в составе одиннадцати человек. Ни одного запасного в заявке не оказалось. Естественно, такой поворот событий с большой долей вероятности гарантировал победу московскому клубу, ставящему задачу повышения в классе. Ну, а на трибунах развернулся настоящий фанатский праздник. Любимые кричалки торпедовской торсиды снова зазвучали над сводами арены. В ход пошла даже пиротехника. Дым стоял карамыслом. Ну и московские футболисты устроили настоящее шоу на поле. Уже к 28-й минуте счет на табло был 3:0. А на 32-й минуте Александр Елисеев оформил хет-трик, — первый для команды в нынешнем сезоне. Ну, а сама игра, полностью проходившая под диктовку хозяев, завершилась со счетом 9:0 — это самая крупная победа «Торпедо» на профессиональном уровне!

Подобные результаты, конечно, радуют фанатов, но в глобальном смысле, это не меняет мнения фанатов о том, что при нынешнем руководстве у команды нет перспектив. Об этом рассказал болельщик «Торпедо» Евгений Пустовалов:

— Причины неудач команды последних лет находятся в руководстве. Оно в последнее время ничего хорошего для «Торпедо» не делает. Все бюджетные деньги куда-то пропадают, разворовываются. Соответственно, нет возможности найти нормальных спонсоров, которые не идут в команду, потому что вкладывать в клуб с таким руководством не целесообразно. В этом вся проблема. Я думаю, крупные компании такой клуб с историей проспонсировали бы, но не хотят иметь дело с таким руководством. Руководство нужно отправлять в отставку, всех разгонять, эти люди там засиделись. Хорошо бы, если бы город вмешался в ситуацию и как-то решил вопрос с руководством. Думаю, город с удовольствием поддержал бы такой клуб с историей.

— Может, чемпионат мира послужит толчком к изменениям ситуации?

— Правительство и руководство города должно в любом случае развивать футбол, поддерживать команды и возможно, что-то измениться в следующем году, когда пройдет чемпионат мира.

— Стоит ли руководству клуба продолжать работать или оно должно уйти в отставку и почему?

— Ему дали достаточно времени, команда даже не заявилась в ФНЛ. С таким руководством ничего хорошего не будет. Я ему не доверяю! Думаю, выражу мнение всех болельщиков команды: Тукманов и Игнатьев должны подать в отставку.