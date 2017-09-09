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9 сентября 2017, 12:03 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Габрелянов стал владельцем «Арарата» и раскрыл имена инвесторов

Арам Габрелянов стал фактическим владельцем столичного «Арарат», утверждает РБК.

В планах бизнесмена — «народное» IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества, — Прим. «СЭ»), а пока команда живет на пожертвования богатых представителей армянской диаспоры в Москве.

Основным источником финансирования «Арарата» Габрелянов назвал пожертвования от крупных бизнесменов армянского происхождения — владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца группы «Авилон» Камо Авагумяна. По его словам, это не спонсорство в чистом виде: «Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип “Авилона” на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла», — сказал Габрелянов.

Напомним, что 7 сентября Валерий Оганесян, занимавший пост президента «Арарата», объявил, что больше не имеет отношения к клубу. По его словам, он добровольно отказался от московского клуба.

Арарат М
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