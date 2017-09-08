«Локомотив-Казанка» разгромил «Текстильщик», «Чертаново» уходит в отрыв на «Западе»

Это позволило «Чертаново» упрочить лидерство в дивизионе. Столичный клуб обыграл «Луки-Энергию» и на данный момент потерял лишь два очка в восьми играх. Его отрыв от «Текстильщика» увеличился до 6 очков.

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Группа «Запад»

8-й тур

«Велес» (Москва) — «Муром» (Муром) — 2:2 (1:1).

Голы: Друковский, 28 — с пенальти (0:1). Могулкин, 41 — с пенальти (1:1). Могулкин, 53 — с пенальти (2:1). Морыганов, 57 (2:2).

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Псков-747» (Псков) — 0:1 (0:0).

Гол: Мотлахов, 66.

«Долгопрудный» — ЦРФСО (Смоленск) — 0:0.

«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 4:1 (3:0).

Голы: Шалин, 9 (1:0). Дрягин, 20 (2:0). Баев, 33 (3:0). Татаев, 61 (3:1). Зинин, 76 — с пенальти (4:1).

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:0).

Голы: Паршиков, 53 (0:1). Зиньковский, 67 — с пенальти (0:2). Орлов, 75 (1:2).

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:1 (2:1).

Голы: Тугарев, 7 (1:0). Орлов, 42 (1:1). Тугарев, 44 (2:1). Галаджан, 50 (3:1). Тугарев, 62 (4:1).

«Спартак» (Кострома) — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0).

Голы: Лацузбая, 12 (1:0). Мараев, 57 (2:0).