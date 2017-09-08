«Мордовия» обыграла ижевский «Зенит» и сохранила лидерство в группе «Урал-Приволжье»
«Мордовия» одолела «Зенит» из Ижевска в матче 8-го тура первенства России в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.
Клуб из Саранска лидирует в турнирной таблице.
Первенство России
ПФЛ
8-й тур
«Зенит» (Ижевск) — «Мордовия» (Саранск) — 0:2 (0:0).
Голы: Астафьев, 49 (0:1). Мухаметшин, 84 (0:2).
«Носта» (Новотроицк) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0).
Гол: Егорычев, 9.
«Крылья Советов-2» (Самара) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 0:1 (0:1).
Гол: Симонов, 17.
«Волга» (Ульяновск) — «Челябинск» — 0:0.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 4:0 (0:0).
Голы: Умаров, 62 (1:0). Комисов, 67 (2:0). Каменщиков, 76 (3:0). Каменщиков, 80 (4:0).
Удаление: Суанов (Л), 84.
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 2:1 (2:1).
Голы: Субботин, 9 (1:0). Клонцак, 43 (2:0). Макаров, 45 (2:1).
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