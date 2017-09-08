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8 сентября 2017, 6:06 | Футбол: Второй дивизион | IrkutskMedia.ru

Футболисты «Зенита» из Иркутска уступили «Динамо» в Барнауле

Итог встречи — 3:0.

Итог встречи — 3:0. Увеличить
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Футболисты ФК «Зенит» из Иркутска потерпели поражение от барнаульского «Динамо» в матче ФОНБЕТ-Первенства России накануне, 7 сентября. Итоговый счет встречи составил 3:0. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе команды.

«Те, кто смотрел трансляцию, вполне могут сказать, что футбол несправедлив, подтвердив эту аксиому “картинкой” отчетного матча. Но, с другой стороны, победу опытной команды хозяев можно признать закономерной. Вот только одного опыта, наверное, было бы недостаточно. Опыт, помноженный на класс, уже представляет собой убойную силу. Известно, что по подбору игроков “Динамо” находится в лидерах всего второго дивизиона. А то, как опыт и мастерство превращают моменты в голы, наглядно продемонстрировал Владислав Аксютенко. Именно благодаря своему форварду хозяева превратили два момента, созданные до перерыва, в два гола», — рассказали в пресс-службе.

Уже 10 сентября иркутской команде предстоит сыграть в Омске с «Иртышом».
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