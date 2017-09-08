Футболисты «Зенита» из Иркутска уступили «Динамо» в Барнауле
Итог встречи — 3:0.
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Футболисты ФК «Зенит» из Иркутска потерпели поражение от барнаульского «Динамо» в матче
«Те, кто смотрел трансляцию, вполне могут сказать, что футбол несправедлив, подтвердив эту аксиому “картинкой” отчетного матча. Но, с другой стороны, победу опытной команды хозяев можно признать закономерной. Вот только одного опыта, наверное, было бы недостаточно. Опыт, помноженный на класс, уже представляет собой убойную силу. Известно, что по подбору игроков “Динамо” находится в лидерах всего второго дивизиона. А то, как опыт и мастерство превращают моменты в голы, наглядно продемонстрировал Владислав Аксютенко. Именно благодаря своему форварду хозяева превратили два момента, созданные до перерыва, в два гола», — рассказали в
Уже 10 сентября иркутской команде предстоит сыграть в Омске с «Иртышом».
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