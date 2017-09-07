Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование

«Всё в “Арарате” хорошо, команда продолжает своё благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором “Арарата” станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков.



Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция — это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Решили, нашли правильные пути. Вплоть до того, что это нужно команде, болельщикам. А у нас за короткое время появилось очень много болельщиков.



Хочу также принести свои извинения Араму Ашотовичу Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации “Арарата” за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это всё потому, что клуб мне небезразличен. “Арарат” до конца жизни останется мне родным, потому что я его основал, и всю оставшуюся жизнь моя семья и я будем болеть за эту команду, желать ей добиваться успехов.



Также хочу отменить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее. Можно сказать, что тут произошла ошибка, недопонимание сторон. Подробности можно узнать у нового руководителя клуба Игоря Короткова», — сказал Оганесян «Чемпионату».