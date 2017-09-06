Оганесян: «Арарат» закрывается? Да мы доиграем до конца чемпионата

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— Веду переговоры, — заявил Оганесян корреспонденту «СЭ». — Но пока, честно говоря, мы ни к чему не пришли. Я взял время до пятницы. Если никто не хочет приобретать клуб, просто посоветовал бы не мучить нас, дать пожить спокойно. Уже переговорил с рядом спонсоров. Продавать «Арарат» у меня особого желания нет. Хочется, чтобы команда жила, радовала болельщиков.

— Но ведь вы ведете консультации о продаже «Арарата»?

— Ну… У нас есть небольшое недопонимание с прежним спонсором. И я сказал: «Если вы так любите этот клуб, можете просто сами управлять им и заплатить за «Арарат». Но самое главное, мне надо понять, что люди могут сделать для клуба. Дело тут не только в деньгах. Понимаете?

— Так что же хочет та сторона?

— Чтобы я переписал на них команду и чтобы они сами занимались этим проектом. Пойти на это не готов.

— А на что готовы? Продать бренд?

— Нет. Повторю: вообще этого не хочу. Это их инициатива. Но просто взять переписать на них команду не собираюсь. Для меня «Арарат» — как ребенок. Не могу просто так взять и расстаться с ним. Думаю, здравый смысл победит. Если в четверг после игры не получу никакого ответа, хочу просто убедить, чтобы нам не мешали.

— А как это возможно — вы же за границей?

— Попрошу, чтобы мне передали документы, печати и так далее. Чтобы все заработало заново. Владелец — я.

— Так почему же другие люди сейчас управляют «Араратом»? На каком основании?

— На таком основании и рулят…

«Арарат»: еще не вечер? Спорт-Экспресс

— Ваш прогноз: чем все в итоге закончится?

— Постараюсь в ближайшее время вернуться. Но «Арарат» будет жить. Ведь, как уже сказал, веду переговоры со спонсорами, голодать команда не будет.

— А как же быть с заявлением главного тренера «Арарата» Александра Григоряна о том, что клуб закроется после матча с «Рязанью»?

— Оно и близко не соответствует действительности.

— Гарантируете, что «Арарат» доживет до зимы?

— Да мы доиграем до конца чемпионата! Но пока не понятно, в каком составе. Есть высокооплачиваемые футболисты. И если не найдем крупного инвестора, попытаемся кого-то трудоустроить: у нас есть сильные исполнители, на которых появится спрос.

— То есть можете расстаться с Павлюченко, Измайловым?

— Не хочу называть фамилии, будут ли это Павлюченко или Измайлов. Нужно жить и работать. Я же нашел спонсора. Так? Значит, все возможно. Потом, правда, нехорошая история получилась… Поймите, нет желания ни с кем воевать. Договаривались об одном, а сейчас совсем другое.