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3 сентября 2017, 14:27 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Оганесян — о заявлении «Арарата»: Как я мог украсть 20 млн рублей сам у себя?

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал сообщение клуба об исчезновении со счёта клуба 20 млн рублей, «выведенных на счета Оганесяна».

«Нахожусь сейчас за пределами России, но читаю, что обо мне пишут, и не могу понять одной вещи.

Как я мог вывести 20 млн рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не ещё какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться?

С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни. Будем разбираться, встречаться с теми, у кого есть претензии, общаться, — цитирует Оганесяна «Матч ТВ».

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Новости Второго дивизиона

ФК «Арарат»: Валерий Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей

ФК «Арарат»: Валерий Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей

Официальный представитель московского футбольного клуба «Арарат» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заявил, что после ухода Валерия Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей.
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