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2 сентября 2017, 11:57 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Вадим Евсеев: Я возвращаюсь в «Амкар»

Несмотря на то, что дела ивановского «Текстильщика» идут неплохо, главный тренер команды, Василий Евсеев, обьявил о своей отставке.

Несмотря на то что дела ивановского Текстильщика идут неплохо главный тренер команды Василий Евсеев <span class=error>обьявил</span> о своей отставке. Увеличить
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«Прежде всего хочу от всей души поблагодарить за поддержку ивановских болельщиков. Я ежедневно чувствовал ваше тепло и ваши симпатии. Поверьте, если бы дело обстояло иначе, решение покинуть «Текстильщик» далось бы мне гораздо легче. Но я всё-таки принял это решение. Мы с вами прошли вместе не такой большой путь, если оценивать его с точки зрения времени, которое я проработал в «Текстильщике». Но со спортивной точки зрения, успели многое. Считаю, я успел кое-чего добиться с командой. Мы полностью перестроили игру, научились побеждать и забивать, у футболистов появилась уверенность в своих силах. И сейчас я оставляю команду совсем не в том состоянии, в котором принимал совсем недавно. Не сомневаюсь, моему преемнику удастся сохранить набранный ход и продолжить борьбу за победу в турнире. Жаль, что «Текстильщик» продолжит эту борьбу без меня. Но век тренера точно так же короток, как и век футболиста. В жизни надо все время идти вперёд, ставить перед собой все новые и новые задачи.

Мне было очень важно получить опыт самостоятельной работы в ПФЛ, и, мне кажется, кое-чего добиться удалось. Теперь я возвращаюсь в Премьер-Лигу другим человеком, многое узнавшим и кое-что переосмыслившим. Надеюсь, мне удастся применить знания и опыт, полученные в Иваново, на другом уровне. Это естественное желание любого человека, который хочет быть хозяином судьбы, а не просто плыть по течению. Надеюсь, поклонники «Текстильщика» меня поймут и пожелают мне удачи. Со своей стороны, я всегда буду с удовольствием вспоминать время, которое провёл в Иваново, и желать «Текстильщику» только побед, — такие слова уже бывшего главного приводит официальный сайт ивановцев.

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Новости Второго дивизиона

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

ТАСС, 1 сентября. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Текстильщик» из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников на своей странице в Twitter.
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