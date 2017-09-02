Вадим Евсеев: Я возвращаюсь в «Амкар»

«Прежде всего хочу от всей души поблагодарить за поддержку ивановских болельщиков. Я ежедневно чувствовал ваше тепло и ваши симпатии. Поверьте, если бы дело обстояло иначе, решение покинуть «Текстильщик» далось бы мне гораздо легче. Но я всё-таки принял это решение. Мы с вами прошли вместе не такой большой путь, если оценивать его с точки зрения времени, которое я проработал в «Текстильщике». Но со спортивной точки зрения, успели многое. Считаю, я успел кое-чего добиться с командой. Мы полностью перестроили игру, научились побеждать и забивать, у футболистов появилась уверенность в своих силах. И сейчас я оставляю команду совсем не в том состоянии, в котором принимал совсем недавно. Не сомневаюсь, моему преемнику удастся сохранить набранный ход и продолжить борьбу за победу в турнире. Жаль, что «Текстильщик» продолжит эту борьбу без меня. Но век тренера точно так же короток, как и век футболиста. В жизни надо все время идти вперёд, ставить перед собой все новые и новые задачи.

Мне было очень важно получить опыт самостоятельной работы в ПФЛ, и, мне кажется, кое-чего добиться удалось. Теперь я возвращаюсь в Премьер-Лигу другим человеком, многое узнавшим и кое-что переосмыслившим. Надеюсь, мне удастся применить знания и опыт, полученные в Иваново, на другом уровне. Это естественное желание любого человека, который хочет быть хозяином судьбы, а не просто плыть по течению. Надеюсь, поклонники «Текстильщика» меня поймут и пожелают мне удачи. Со своей стороны, я всегда буду с удовольствием вспоминать время, которое провёл в Иваново, и желать «Текстильщику» только побед, — такие слова уже бывшего главного приводит официальный сайт ивановцев.