Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

В пятницу «Текстильщик» сыграл вничью с «Долгопрудным» со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны «Запад» после семи игр.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Молния! Вадим <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2?src=hash">#Евсеев</a> провел последний матч в качестве главного тренера ивановского "Текстильщика" <a href="https://t.co/01TFC0p0Ga">pic.twitter.com/01TFC0p0Ga</a></p>— Артем Садовников (@fc_textil) <a href="https://twitter.com/fc_textil/status/903674478353420288">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Евсеев возглавил «Текстильщик» в феврале 2017 года. В январе 2015 года Евсеев входил в тренерский штаб пермского «Амкара» под руководством Гаджи Гаджиева. В 2013−14 гг. он работал в «Текстильщике» старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.