Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Текстильщика»
ТАСС, 1 сентября. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Текстильщик» из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Об этом сообщил
пресс-атташе клуба Артем Садовников на своей странице в Twitter.
В пятницу «Текстильщик» сыграл вничью с «Долгопрудным» со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны «Запад» после семи игр.
Евсеев возглавил «Текстильщик» в феврале 2017 года. В январе 2015 года Евсеев входил в тренерский штаб пермского «Амкара» под руководством Гаджи Гаджиева. В 2013−14 гг. он работал в «Текстильщике» старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
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