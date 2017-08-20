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20 августа 2017, 10:13 | Футбол: Второй дивизион | IrkutskMedia.ru

Футболисты «Зенита» из Иркутска обыграли на выезде «Читу»

Матч закончился со счетом 0:1.

Футболисты ФК «Зенит» из Иркутска одержали победу над командой «Чита» в выездном матче ФОНБЕТ-Первенства России накануне, 19 августа. Игра, проходившая на стадионе «Локомотив», завершилась со счетом 0:1. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе клуба.

«Иркутский “Зенит” встречался на выезде с действующим чемпионом “Востока” “Читой” и одержал победу — 1:0. Победный мяч в составе иркутской команды записал на свой счет Виктор Фереферов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 9 августа футболисты «Зенита» потерпели поражение от «Сахалина» — 2:1.
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