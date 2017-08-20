Футболисты «Зенита» из Иркутска обыграли на выезде «Читу»
Матч закончился со счетом 0:1.
Футболисты ФК «Зенит» из Иркутска одержали победу над командой «Чита» в выездном матче
«Иркутский “Зенит” встречался на выезде с действующим чемпионом “Востока” “Читой” и одержал победу — 1:0. Победный мяч в составе иркутской команды записал на свой счет Виктор Фереферов», — говорится в сообщении
Напомним, 9 августа футболисты «Зенита» потерпели поражение от «Сахалина» — 2:1.
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