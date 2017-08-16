Московский «Арарат» объявил о назначении Григоряна главным тренером команды
ТАСС, 16 августа. Александр Григорян назначен главным тренером московского футбольного клуба «Арарат». Об этом сообщат
пресс-служба столичной команды.
Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на три года.
С января Григорян был главным тренером «Анжи», однако на прошлой неделе подал в отставку.
Московский «Арарат» основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Центр». В составе команды играют бывшие футболисты сборной России — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.
После четырех туров «Арарат» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Центр», набрав 10 очков.
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