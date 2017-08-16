Московский «Арарат» объявил о назначении Григоряна главным тренером команды

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на три года.

С января Григорян был главным тренером «Анжи», однако на прошлой неделе подал в отставку.

Московский «Арарат» основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Центр». В составе команды играют бывшие футболисты сборной России — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

После четырех туров «Арарат» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Центр», набрав 10 очков.