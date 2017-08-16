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16 августа 2017, 12:23 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» предложил бывшему главному тренеру «Анжи» Александру Григоряну трёхлетний контракт.

Как стало известно Чемпионату московский Арарат предложил бывшему главному тренеру <span class=error>Анжи</span> Александру <span class=error>Григоряну</span> трёхлетний контракт. Увеличить
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Перед специалистом поставлена задача — вывести команду в ФНЛ.

Ранее стало известно, что по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков. 12 августа Александр Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.

После четырёх туров «Арарат» занимает в ПФЛ зоны «Центр» 2-е место.

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Новости Второго дивизиона

Вице-президент ФК «Арарат»: Клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

Вице-президент ФК «Арарат»: Клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Переговоры между московским футбольным клубом «Арарат» и тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.
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