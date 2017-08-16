«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт
Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» предложил бывшему главному тренеру «Анжи» Александру Григоряну трёхлетний контракт.
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Перед специалистом поставлена задача — вывести команду в ФНЛ.
Ранее стало известно, что по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков. 12 августа Александр Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.
После четырёх туров «Арарат» занимает в ПФЛ зоны «Центр» 2-е место.
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