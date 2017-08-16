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16 августа 2017, 11:39 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Вице-президент ФК «Арарат»: Клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Переговоры между московским футбольным клубом «Арарат» и тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

ТАСС сообщал ранее что 50-летний Александр Григорян на этой неделе побывал в офисе Арарата Увеличить
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Как ТАСС сообщал ранее, на этой неделе 50-летний Григорян побывал в офисе «Арарата».

«Арарат» близок к подписанию контракта с Григоряном. Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду, — сказал Керопян.

С января Григорян был главным тренером «Анжи», однако на прошлой неделе подал в отставку.

Московский «Арарат» основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Центр». В составе команды играют бывшие футболисты сборной России — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

После четырех туров «Арарат» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Центр», набрав 10 очков.

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Новости Второго дивизиона

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