Вице-президент ФК «Арарат»: Клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

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Как ТАСС сообщал ранее, на этой неделе 50-летний Григорян побывал в офисе «Арарата».

«Арарат» близок к подписанию контракта с Григоряном. Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду, — сказал Керопян.

С января Григорян был главным тренером «Анжи», однако на прошлой неделе подал в отставку.

Московский «Арарат» основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Центр». В составе команды играют бывшие футболисты сборной России — Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

После четырех туров «Арарат» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Центр», набрав 10 очков.