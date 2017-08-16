Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с «Араратом»

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— Примерно в середине дня Александр Витальевич прибудет в клубный офис «Арарата», где стороны уладят все формальности, — сообщил «Советскому спорту» источник знакомый с ситуацией.

Напомним, что Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Анжи» после того, как команда на своем поле проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата страны.

«Арарат» последние два матча после отставки Сергея Булатова работал под руководством и.о. главного тренера Аркадия Имрекова. При нем команда выиграла два матча у «Сатурна» и «Химика» и после четырех туров делит первое место с «Калугой», с которой до этого сыграла вничью.