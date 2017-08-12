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12 августа 2017, 13:40 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Глава Красногорска возмутился судейством в матче «Зоркий» — «Металлург»

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров выразил возмущение судейством в матче 4-го тура ПФЛ между красногорским «Зорким» и липецким «Металлургом» (2:2).

«Зоркий» сыграл отлично, забил хорошие мячи. А эти два придуманных пенальти за два захода противника в нашу штрафную за всю игру получат адекватную оценку. Обращаться так с собой мы не позволим, — написал Хабиров в «Инстаграме».

Судьи назначили два пенальти в ворота «Зоркого», а также удалили игрока красногорской команды Сергея Цуканова на 77-й минуте.

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