Юран грозится снять «Зоркий» с чемпионата из-за судейского беспредела

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Матч 4-го тура зоны «Центр» в Красногорске завершился со счетом 2:2 (у хозяев отличился Дубчак — на 21-й минуте и на 64-й, с пенальти, у гостей — Овчинников — на 31-й и 83-й, оба — с пенальти). На 77-й минуте у «Зоркого» вторую желтую карточку получил Цуканов. Игру обслуживал главный арбитр Евгений Кудряшов.

— Мы подаем протест на судейство матча с «Металлургом», — сказал Юран корреспонденту «СЭ». — Глава города, который является президентом клуба, вообще не понимает, как можно так судить! Очевидная предвзятость! Я в футболе много чего повидал. Сегодня немного окунулся в 90-е…

Какой смысл нам продолжать играть в чемпионате при таком судейском беспределе?! Мучить болельщиков и игроков? Нет, проще расформироваться.

Очень тяжело понять работу арбитра в сегодняшнем матче. У инспектора много вопросов к судье. Хочу посмотреть, как теперь отреагирует РФС. Глава города обязательно направит бумагу в Российский футбольный союз. Клуб обязательно отреагирует.

— Имеете в виду два пенальти в ваши ворота и удаление?

— Да. По первому пенальти у меня большие сомнения.

— А по второму?

— Мне даже комментировать сложно… Когда из толпы в нашего вратаря влетает игрок, а судья считает, что наш футболист сфолил против их нападающего… И указывает на «точку».

— Что скажете про удаление?

— Наш футболист был первым на мяче, играл головой. А судья ему показывает вторую желтую. Сегодня немного окунулся в 90-е…

Какой смысл нам продолжать играть в чемпионате при таком судейском беспределе?! Пока мы подадим протест. Но в будущем не исключаю, что можем сняться с чемпионата. Зачем мучить нашего болельщика? Игроки в шоке. Опытный Женя Алдонин вообще не понимает, как такое возможно.

— Но ведь в ворота «Металлурга» назначили один пенальти.

— Так там еще три очевидных пенальти в ворота «Металлурга»! Но арбитр промолчал. Как я уже сказал, мы можем сняться. Нет смысла дальше тратить нервы, бюджет. Такой вопрос обсуждается…

— А вы не допускаете, что судьи мстят вам за то, что вы оскорбили арбитров в прошлом туре?

— Мне мстят? Пожалуйста. Но надо это делать один на один. Сегодня немного окунулся в 90-е…

Какой смысл нам продолжать играть в чемпионате при таком судейском беспределе?! Такое больше недопустимо. Арбитр — не мальчишка. Ему 32 года, уже работает несколько лет. Он целенаправленно так делал… Наше терпение может лопнуть. Ждем реакции РФС и главы департамента судейства и инспектирования.