«Арарат» выиграл в матче первенства ПФЛ благодаря голам Лебеденко и Павлюченко

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Завершился матч разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0. На 25-й минуте «Арарат» вышел вперёд благодаря голу Давида Хурцидзе, на 62-й минуте точным ударом отметился Игорь Лебеденко, а окончательный результат несколько минут спустя установил Роман Павлюченко.

В таблице первенства «Арарат» (10 очков) располагается на второй строчке, имея в активе столько же очков, сколько лидирующая «Калуга».