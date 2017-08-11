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11 августа 2017, 22:02 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Арарат» выиграл в матче первенства ПФЛ благодаря голам Лебеденко и Павлюченко

В матче 4-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» московский «Арарат» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова встречался с командой «Химик» из Новомосковска.

В матче 4-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги зоны Центр московский Арарат на стадионе имени Эдуарда <span class=error>Стрельцова</span> встречался с командой Химик из Новомосковска. Увеличить
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Завершился матч разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0. На 25-й минуте «Арарат» вышел вперёд благодаря голу Давида Хурцидзе, на 62-й минуте точным ударом отметился Игорь Лебеденко, а окончательный результат несколько минут спустя установил Роман Павлюченко.

В таблице первенства «Арарат» (10 очков) располагается на второй строчке, имея в активе столько же очков, сколько лидирующая «Калуга».

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Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в преддверии домашнего матча 4-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» с командой «Химик» (Новомосковск) рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.
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