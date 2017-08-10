Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30648892/
10 августа 2017, 21:10 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в преддверии домашнего матча 4-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» с командой «Химик» (Новомосковск) рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.

Исполняющий обязанности главного тренера московского Арарата Аркадий <span class=error>Имреков</span> в преддверии домашнего матча 4-го тура первенства <span class=error>ПФЛ</span> зоны Центр с командой Химик (Новомосковск) рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с “Химиком” наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать», — приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».

Арарат М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?