Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в преддверии домашнего матча 4-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» с командой «Химик» (Новомосковск) рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.
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«Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с “Химиком” наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман
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